Frankfurt - Universal-Investment erhielt bei der diesjährigen "European Funds Trophy" von der unabhängigen europäischen Fondsratingagentur Fundclass die Auszeichnung als "Best German Asset Management Company" in der Kategorie "101 bis 200 geratete Fonds", so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".

Den vollständigen Artikel lesen ...