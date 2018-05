Der digitale Wandel ist eine der größten Veränderungen in der heutigen Zeit. Die intelligente Vernetzung von Produktion und Logistik ist dabei ein Punkt, den auch SEW im Rahmen seiner Industrie-4.0-Aktivitäten frühzeitig erkannt hat. Die Bruchsaler zeigten auf der diesjährigen Hannover Messe Lösungen und Neuheiten, um den Kunden Möglichkeiten an die Hand zu geben, ihre Wertschöpfungsketten effizient gestalten zu können und Industrie-4.0-Prozesse Realität werden zu lassen. Dies gilt insbesondere auch für den Logistikbereich - dem Interessensgebiet der Cemat, die 2018 zeitgleich zur Hannover Messe stattfand.

Angefangen bei der umfassenden Beratung zu Industrie 4.0, klassischer und smarter Antriebstechnik, welche die Industrie 4.0 in Bewegung hält, über komplett neue Angebote für die Maschinenautomatisierung, der intelligenten Lösungen in der Intra- und Lagerlogistik bis hin zu Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus einer Fabrik sowie individuellen Industriegetriebelösungen - der Besuch auf dem Messestand von SEW lohnte sich wie immer.

Im Bereich der Automatisierungstechnik bot SEW mit dem Automatisierungsbaukasten Movi-C Lösungen, um auch komplexe Arbeits- und Bewegungsabläufe durchgängig zu steuern und zu bewegen. Mit zahlreichen Erweiterungen des Baukastens, sowohl in der Soft- wie in der Hardware, überzeugte Movi-C mit der Durchgängigkeit und einem intuitiven Bedienkonzept (Bild?1). Alle Antriebsfunktionen der Topologie Motion-Control stehen in der Topologie Modul-Automation zur Verfügung. Zusätzlich zu den grafischen Editoren für die Antriebsfunktionen lassen sich Automatisierungsaufgaben der übergeordneten Steuerung teilweise oder vollständig über das Programmiersystem (IEC 61131) in der Steuerung Movi-C Controller einfach und flexibel lösen. Typische Anwendung: Verpackungsmaschinen, Verarbeitungsmaschinen, komplexe Transportaufgaben (Modul-Automation).

Neuerungen für die smarte Fertigung und Logistik finden sich auch in den klassischen Segmenten. Mit den neuen DRN..-Motoren mit Leistungen kleiner 0,55?kW bietet SEW hier die passenden Motoren für zukunfts- und investitionssichere Anlagen.

Für besondere Aufgaben, gerade in der Lebensmittelverarbeitung, hatte SEW eine wesentliche Neuerung dabei. Das aktuelle XCO-Antriebspaket (eXtreme Corrosion Option) ist ein Oberflächenschutz für Getriebe und den Aseptic Motor der Baureihe DAS.

Die Schutzart des Motors ist mit IP?69K für die tägliche Reinigung unter hohem Druck geeignet. Die Antriebswelle sowie Verbindungs- und Verschlussschrauben werden aus Edelstahl gefertigt ebenso das Entlüftungsventil, die Druckausgleichsmembran am Klemmenkasten und das Leistungsschild (Bild?2).

Die Baureihe DAS.. ist ideal für den Einsatz in sensiblen Produktionsbereichen, z.?B. in der Arznei-, Kosmetik- oder der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Auch wenn eine absolut saubere Produktionsumgebung vorgeschrieben ist, können Sie die Motoren in Verbindung mit dem Antriebspaket Aseptic oder XCO-Antriebspaket unbedenklich einsetzen. Zwei wesentliche Eigenschaften der Motoren der Baureihe DAS:

Im Gegensatz zu Standardmotoren, die mit Kühlrippen ausgestattet sind, ist die Oberfläche der aseptischen Motoren weitestgehend glatt. So bleibt kaum Schmutz an ihnen haften.

Im Gegensatz zu Standardmotoren sind sie konvektionsgekühlt. D.?h. sie verwirbeln keine Luft und verbreiten folglich auch keine Keime und Bakterien weiter.

Ebenso problemlos umsetzbar sind die in solchen Fertigungsbereichen notwendigen Reinigungsvorgänge der Produktionsanlage. Mit den entsprechenden Oberflächen- und Korrosionsschutzmaßnahmen ausgestattet, können Sie bei diesen Motoren mit dem Antriebspaket Asepticplus oder XCO-Antriebspaket bedenkenlos aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel anwenden, denn der Oberflächenschutz und die verwendeten Materialien halten den regelmäßigen Reinigungsvorgängen stand.

Auch im Bereich von Service und Dienstleistungen ist bei SEW einiges in Bewegung. Eine Vielzahl an Services entlang des kompletten Anlagenlebenszyklus unterstützen Kunden und Anwender nach individuellem Bedarf. Von der Orientierung über Planung & Engineering, Beschaffung & Lieferung, Installation & Inbetriebnahme bis hin zu Nutzung und Modernisierung. Der Kunde bekommt auch hier alles aus einer Hand, also sowohl die Antriebs- & Automatisierungstechnik als auch den zugehörigen Service und weitere Dienstleistungen. Predictive Analytics und Predictive Maintenance für smarte Produkte oder die smarte Fabrik standen auf dem Hauptstand für Besucher bereit.

Auf dem Freigelände zeigte das Unternehmen eine Auswahl ...

