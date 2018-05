DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.49 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.728,20 -0,10% +0,62% Euro-Stoxx-50 3.561,24 -0,13% +1,63% Stoxx-50 3.136,46 +0,00% -1,30% DAX 12.964,53 -0,10% +0,36% FTSE 7.734,04 +0,30% -0,29% CAC 5.544,67 +0,07% +4,37% Nikkei-225 22.818,02 -0,21% +0,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,02 -25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,59 70,96 +0,9% 0,63 +19,2% Brent/ICE 79,20 78,23 +1,2% 0,97 +21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,48 1.313,57 -0,3% -4,09 +0,5% Silber (Spot) 16,42 16,52 -0,6% -0,10 -3,0% Platin (Spot) 904,55 910,50 -0,7% -5,95 -2,7% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,1% +0,00 -7,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zuletzt acht Handelstagen in Folge mit Aufschlägen dürfte es am Dienstag an der Wall Street leicht nach unten gehen. "Es ist Zeit für eine Konsolidierung, doch das ändert nichts am weiterhin herrschenden Aufwärtstrend", so Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities. Auslöser für die sich abzeichnenden moderaten Abgaben ist der Anstieg der zehnjährigen Rendite über die Marke von 3,00 Prozent. Dazu kommen durchwachsene Daten aus China. Zwar hat sich die Industrieproduktion im April besser als erwartet entwickelt, doch blieben die Anlageinvestitionen unter den Schätzungen. Für Impulse könnten die vor Börsenbeginn anstehenden US-Daten sorgen. Insgesamt habe der Markt die jüngsten Sorgen in Bezug auf die Inflation, steigende Zinsen sowie die andauernden geopolitischen Sorgen ausgeblendet, sagt ein Beobachter. Zudem liege der Dow-Jones-Index seit Jahresbeginn nun wieder leicht im Plus. Bis zum Rekordhoch bei 26.617 Punkten seien es zudem nur noch 6,5 Prozent. Bei den Einzelwerten steht Home Depot mit den Ergebnissen für das erste Quartal im Blickpunkt. Im Anschluss an die Veröffentlichung geht es für die Aktie vorbörslich nach unten. Die Symnatec-Aktie setzt ihre Erholung fort. Schon am Vortag war es um knapp 10 Prozent nach oben gegangen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es sich zu dem Vorwurf der Bilanzierungsunregelmäßigkeiten äußern werde, mit dem ein ehemaliger Mitarbeiter die Aktie in der vergangenen Woche auf Talfahrt geschickt hatte. Nach Börsenschluss teilte Symantec dann mit, dass die betroffenen Zahlenausweise wohl nur geringfügig angepasst werden müssten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +14,9 zuvor: +15,8 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen setzt sich am Dienstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Die großen Indizes holen die Verluste aus dem frühen Handel nahezu auf. An den Börsen ist die Luft nach oben erst einmal raus, heißt es im Handel. Die wieder über die psychologisch wichtige Marke von 3 Prozent gestiegene Rendite bei zehnjährigen US-Staatsanleihen drückt etwas auf die Stimmung. Dagegen verhindert der wieder zurückgekommende Euro größere Verluste. Das deutsche Wachstum hat sich im ersten Quartal stark verlangsamt, was jedoch erwartet worden war. Unter Druck steht die Telekom-Branche, deren Branchenindex im Stoxx mit einem Minus von 1,2 Prozent die Verliererseite anführt. Vodafone fallen deutlich, nachdem Unternehmens-Chef Vittorio Colao überraschend seinen Rücktritt angekündigt hat. Das drängt die laut Marktteilnehmern guten Quartalszahlen in den Hintergrund. Gar um 17 Prozent bricht der Kurs des französischen Telekom-Unternehmens Iliad ein. Damit wird Iliad von den Anlegern für den Verlust von Festnetzkunden und den rückläufigen Erlös je Kunde im ersten Quartal abgestraft. Aus dem DAX haben mit Allianz, RWE, Commerzbank, Merck und Thyssenkrupp gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Merck brechen um 6 Prozent ein. "Vor allem der Ausblick dürfte für einige Enttäuschung sorgen", so ein Aktienhändler. Für Thyssenkrupp geht es um 3,9 Prozent nach unten. Die Zahlen selbst enthalten nach Einschätzung eines Marktteilnehmer keine Überraschungen. Als enttäuschend wird allerdings auch bei Thyssen der Ausblick eingestuft. Für Commerzbank geht es um 2 Prozent nach oben. Die Bank hat zwar im ersten Quartal bei rückläufigen Erträgen operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Markterwartungen hat die Bank aber übertroffen. Die Zahlen von RWE beinhalten nach einer ersten Einschätzung aus dem Handel keine Überraschung. Nachdem die Aktie sehr gut gelaufen ist, verliert sie nun 1,3 Prozent. Als insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegend werden im Handel die Geschäftszahlen von Allianz beschrieben. Das Allianz-Papier notiert wenig verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 18:39 % YTD EUR/USD 1,1920 -0,06% -0,0503 1,1973 -0,8% EUR/JPY 131,04 +0,17% 0,2242 131,13 -3,1% EUR/CHF 1,1927 -0,03% 0,0176 1,1951 +1,9% EUR/GBP 0,8801 +0,04% 0,0589 1,1345 -1,0% USD/JPY 109,93 +0,21% 0,2653 109,52 -2,4% GBP/USD 1,3544 -0,10% -0,1007 1,3584 +0,2% Bitcoin BTC/USD 8.836,19 -0,2% -0,72 8.825,43 -35,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kleinere Verluste haben am Dienstag das Bild an den meisten Börsen in Ostasien und Australien geprägt. Vor allem in Technologiewerten seien Gewinne mitgenommen worden, berichteten Händler. Neue chinesische Konjunkturdaten überzeugten nicht in allen Punkten. Zwar wuchs die Industrieproduktion im April stärker als erwartet, das sei aber hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Schadstoffausstoß weniger streng kontrolliert worden sei, kritisiert Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Überdies deute einiges darauf hin, dass das Wachstum der chinesischen Wirtschaft an Schwung verliere: So nähmen Immobilienentwickler weniger Projekte in Angriff, weil der Absatz langsamer steige. Und weil weniger Kredite vergeben würden, dürften die Infrastrukturausgaben in China zurückgehen, erwartet Evans-Pritchard. Neben Daten zur Industrieproduktion wurden die chinesischen Einzelhandelsumsätze aus dem April veröffentlicht. Sie stiegen weniger stark als im März. Die Aufnahme chinesischer A-Aktien in diverse MSCI-Indizes im Juni, die der Indexbetreiber am Dienstagabend bekanntgegeben hatte, verpuffte ebenfalls. Sie sei mit den Kursgewinnen vom Montag schon eingepreist worden, heißt es. Im Emerging Markets Index von MSCI werden A-Aktien zunächst ein Gewicht von nur 0,4 Prozent haben, das sich im September verdoppeln soll. Das entspreche aber weitgehend den Erwartungen des Marktes. Unter den Einzelwerten ragten Toshiba in Tokio mit einem Plus von 3,5 Prozent heraus. Der zeitweise vom Zusammenbruch bedrohte Konzern hat im Geschäftsjahr per Ende März nicht nur die Ertragswende geschafft, sondern auch ein Rekordnettoergebnis verzeichnet. Das Vorjahr hatte Toshiba noch mit einem Verlust abgeschlossen. Gut kam auch an, dass Toshiba den Erlös aus dem Verkauf der Chipsparte an die Aktionäre weitergeben will.

CREDIT

Die gute Entwicklung an den Kreditmärkten setzt sich am Dienstag fort. Während an den Aktienmärkten die Kurse leicht nachgeben, bilden sich an den Kreditmärkten die Risikoprämien weiter leicht zurück. Im Blick steht weiter die Neuemissionstätigkeit mit der sich zu Ende neigenden Berichtssaison. Die Commerzbank rechnet zwar mit einer nachlassenden aber weiterhin lebhaften Aktivität. Das CSPP-Portfolio wuchs derweil in der vergangenen Woche um rund 1 Milliarde Euro. Dies liege immer noch deutlich unter den Zahlen, die über weite Strecken des ersten Quartals verzeichnet wurden, sei aber der bisher höchste Wert im zweiten Quartal, so die Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW steigert Absatz im April nur leicht

Belastet von schwachen Verkäufen in Großbritannien hat BMW auch im April die Absätze nur leicht gesteigert. Die Verkäufe der Kernmarke stiegen vergangenen Monat weltweit um 1,6 Prozent auf 167.275 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Sowohl Mercedes als auch Audi erzielten im April ein stärkeres Absatzplus im Premiumsegment.

Commerzbank übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal

Die Commerzbank hat im ersten Quartal bei rückläufigen Erträgen operativ weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Markterwartungen hat die Bank aber übertroffen. Zugute kam ihr unter anderem die deutlich niedrigere Risikovorsorge. Das Ergebnis unter dem Strich legte dank einer wesentlich niedrigeren Steuerlast als im Vorjahreszeitraum überraschend zu.

BGH bestätigt Strafen gegen Ex-Manager der Deutschen Bank wegen Steuerbetrugs

May 15, 2018 06:54 ET (10:54 GMT)

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat Haftstrafen gegen vier ehemalige Manager der Deutschen Bank wegen Umsatzsteuerbetrugs bestätigt. Danach muss der Hauptangeklagte für drei Jahre ins Gefängnis; drei wegen Beihilfe verurteilte Mittäter erhielten Bewährungsstrafen. Gegen einen fünften Angeklagten muss das Landgericht Frankfurt am Main nochmals neu verhandeln.

Schwacher Dollar verhagelt Merck den Jahresauftakt

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im ersten Quartal über ein Drittel weniger verdient als im Vorjahreszeitraum - und auch weniger als am Markt erwartet. Der schwache US-Dollar und weitere Marktanteilsverluste bei Flüssigkristallen belasteten die Bilanz. Der DAX-Konzern, der vor dem Verkauf des Consumer-Health-Geschäfts für 3,4 Milliarden Euro an Procter & Gamble steht, geht im Gesamtjahr nun von einer etwas stärkeren Belastung durch negative Wechselkurseffekte aus als noch im März.

Metro rutscht wegen Russlandproblemen in die roten Zahlen

Metro ist im zweiten Quartal wegen des schwachen Russlandgeschäfts und sinkenden Umsätzen in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von 52 Millionen Euro für den Zeitraum Januar bis März, nach einem Nettogewinn von 41 Millionen im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 0,8 Prozent auf 8,45 Milliarden Euro, wie der Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler mitteilte.

Siemens Gamesa baut in Japan Windparks mit 75 MW Gesamtleistung

Siemens Gamesa wird auf der japanischen Insel Hokkaido zwei Windparks mit insgesamt 22 Anlagen und einer Gesamtleistung von 74,8 Megawatt ausrüsten. Installiert werden sie in diesem und im nächsten Jahr für die Tokyu Land Corp, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Siemens Gamesa wird die Anlagen 20 Jahre lang warten.

Aroundtown profitiert von lukrativen Immobilienverkäufen

Objektverkäufe über mehr als 720 Millionen Euro im bisherigen Jahresverlauf haben dem Immobilienkonzern Aroundtown SA Geld in die Kassen gespült. Die Veräußerungen in mehreren separaten Transaktionen lagen nach Angaben des Unternehmens 75 Millionen Euro über Buchwert. Die Veräußerungsgewinne, die 30 Prozent höher ausgefallen waren als die Gesamtkosten, werden den Betriebsgewinn FFO 2 - eine gängige Kennziffer für die Ertragskraft in der Immobilienbranche - in der zweiten Jahreshälfte positiv beeinflussen.

Aurubis steigert trotz Umsatzrückgangs im 2. Quartal den Gewinn

Der Kupferproduzent Aurubis hat im zweiten Geschäftsquartal 2017/18 trotz eines leichten Umsatzrückgangs unter dem Strich mehr verdient. Der MDAX-Konzern profitierte von positiven Effekten aus Programmen zur Effizienzsteigerung, gestiegenen Raffinerielöhnen bei Altkupfer sowie höheren Preisen sowie Absatzmengen bei Schwefelsäure, während die Schwäche des US-Dollar die Bilanz belastete.

Bayern LB steigert Quartalsgewinn und bestätigt Prognose

Die Bayern LB hat mit einem Erstquartalsgewinn von 237 Millionen Euro das Vorjahresergebnis von 230 Millionen leicht übertroffen und die eigene Prognose bestätigt. Alle operativen Segmente hätten positive Ergebnisbeiträge geliefert, teilte die Landesbank am Dienstag in München mit. Den Zinsüberschuss erhöhte die Bank um 4,5 Prozent auf 450 Millionen Euro. Die CET 1-Quote (fully loaded) lag demnach 14,6 Prozent.

Bei Carl Zeiss Meditec dämpfen Währungseffekte das Wachstum

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Negative Währungseffekte dämpften allerdings das Wachstum. Der TecDAX-Konzern präzisierte zudem seine Jahresprognose. In den sechs Monaten per Ende März stieg der Umsatz um 4,5 Prozent auf 613,7 Millionen Euro.

ENBW wächst im 1. Quartal operativ kräftig

Der Energieversorger ENBW hat im ersten Quartal einen guten Start erwischt. Nach dem Wachstum im vergangenen Jahr schaffte der Stromkonzern auch zum Jahresauftakt ein Gewinnwachstum in allen Geschäftsbereichen. Unter dem Strich ging das Nettoergebnis allerdings wegen Sondereffekten empfindlich zurück, wie ENBW mitteilte.

Fraport fertigt im April in Frankfurt 5,8 Prozent mehr Passagiere ab

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im April in Frankfurt 5,7 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ohne streik- und witterungsbedingte Ausfälle hätte das Wachstum bei 7,2 Prozent gelegen, teilte die Fraport AG mit. In den ersten vier Monaten des Jahres lag der Anstieg bei 8,7 Prozent. Das Frachtaufkommen in Frankfurt stieg im April um 2,1 Prozent auf 186.563 Tonnen.

Nordex-Marge sinkt um 380 Basispunkte

Das veränderte Auktionssystem in Deutschland macht dem Windkraftanlagenbauer Nordex zu schaffen. Der Umsatz fiel im ersten Quartal um ein Viertel auf 487,9 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sogar um 61 Prozent auf 20 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sank um 380 Basispunkte auf 4,1 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Porsche-Holding verdient im 1. Quartal weniger

Der Volkswagen-Großaktionär Porsche hat im ersten Quartal weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bestätigt. Demnach soll der Gewinn nach Steuern auf 3,4 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro steigen. Vergangenes Jahr hatte die Holding der Familien Piech und Porsche unter dem Strich 3,33 Milliarden Euro verdient.

Qiagen startet Aktienrückkaufprogramm

Qiagen beginnt an diesem Dienstag mit dem angekündigten Aktienrückkauf. Das Biotechunternehmen aus Venlo wird bis spätestens 20. August in einer ersten Tranche für maximal 50 Millionen US-Dollar bis zu 1,65 Millionen Aktien über die Frankfurter Börse erwerben. Dabei wird der maximale Kaufpreis nicht mehr als 10 Prozent über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb liegen.

Raiffeisen Bank profitiert von Auflösungen in der Risikovorsorge

Die Raiffeisen Bank International hat im ersten Quartal von hohen Auflösungen in der Kreditrisikovorsorge profitiert. Die österreichische Bank steigerte ihren Gewinn zum Jahresauftakt deutlich. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter kletterte auf 399 Millionen von 220 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn legte auf 529 Millionen von 330 Millionen Euro zu.

Ströer bestätigt nach gutem Jahresstart Prognose

Der Außenwerber Ströer hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn auch dank Akquisitionen im Dialogmarketing kräftig gesteigert. Die Jahresprognose bestätigte das MDAX-Unternehmen. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 337 Millionen Euro, wie die Ströer SE & Co KGaA mitteilte.

Salzgitter profitiert von starkem Ergebnis bei Flachstahl

Die Salzgitter AG hat im ersten Quartal vor allem von guten Geschäften mit Flachstahl profitiert. Der Konzern, der Ende April wegen starker Gewinnkennziffern bereits die Prognose angehoben hatte, verbuchte in seinem zweitgrößten Geschäftsbereich ein Wachstum von 11 Prozent und einen Gewinnanstieg von 16 Prozent. Im internationalen Handelsgeschäft lief es dagegen nicht so gut: Hier sank der Umsatz um 12 Prozent und der Gewinn um mehr als ein Drittel.

Easyjet verringert Verlust im 1. Halbjahr stärker als erwartet

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat im ersten Geschäftshalbjahr den Verlust stärker verringert als am Markt erwartet. Rückenwind bekam das Unternehmen von einem Passagierwachstum. Zudem wirkte sich eine geringere Kapazität anderer Airlines bei Easyjet positiv aus.

Versorger Engie steigert Umsatz und Gewinn, bestätigt Ziele 2018

Der französische Versorger Engie SA hat im ersten Jahresquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Eine besonders solide Entwicklung gab es dabei in Frankreich. Wie das Unternehmen mitteilte, lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 3 Prozent höher als im Vorjahr und erreichte 3,16 (3,07) Milliarden Euro. Auf organischer Basis sei das EBITDA um 6 Prozent gestiegen.

Vodafone steigert Gewinn 2017/18 stärker als prognostiziert

Vodafone hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz sinkender Umsätze deutlich mehr verdient. Der britische Telekomkonzern steigerte das operative Ergebnis dabei etwas stärker als in Aussicht gestellt. Für dieses Jahr rechnet der Rivale der Deutschen Telekom aber mit einer geringeren Dynamik.

