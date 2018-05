Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT hat mit Europol, der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung, eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Informationen über wesentliche Cyberbedrohungen und -angriffe auszutauschen. Beide Organisationen verstärken damit ihre Bemühungen, das Internet für Bürger, Unternehmen und Regierungen sicherer zu machen.

Die Vereinbarung, die von beiden Parteien am Europol-Hauptsitz in Den Haag in den Niederlanden unterzeichnet wurde, bietet BT und Europol einen Rahmen für den Austausch von Daten zu aktuellen Bedrohungen sowie von Informationen über Cyber-Sicherheitstrends, technisches Fachwissen und Best Practices in der Branche.

Steven Wilson, Head of Business des European Cybercrime Centre (EC3), sagte: "Die Unterzeichnung dieser Erklärung zwischen Europol und BT wird uns in die Lage versetzen, Cyber-Kriminalität effektiver zu verhindern und zu verfolgen. Eine solche Zusammenarbeit zwischen Europol und Wirtschaftsunternehmen ist der beste Weg, um den Cyber-Raum für Europäische Bürger und Firmen sicherer zu machen. Ich bin überzeugt, dass die hochkarätige Expertise von BT uns wesentliche Vorteile bei unseren europaweiten Ermittlungen bringen wird."

Kevin Brown, Vice President Threat Intelligence bei BT Security, sagte: "Als eines der weltweit grössten Cybersecurity-Unternehmen sind wir bei BT seit langem der Ansicht, dass eine koordinierte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schlüssel zur Eindämmung der weltweiten grassierenden Cyber-Kriminalität ist."

"In ähnlicher Weise arbeiten wir mit anderen Sicherheitsbehörden zusammen, um Erkenntnisse zur Cyber-Sicherheit, ...

