Nevada Copper arbeitet mit Hochdruck am Bau der Untertagemine auf Pumpkin Hollow. Das kanadische Unternehmen hat entsprechende Dienstleister-Verträge geschlossen und das Personal aufgestockt. Die Aktie bietet noch jede Menge Potenzial.

Weiter im Zeitplan

Mit der Untertagemine auf dem Projekt Pumpkin Hollow will Nevada Copper (0,70 CAD | 0,45 Euro; CA64128F1099) die nächste Kupfermine in Nordamerika bauen (ausführlich hier). Als Produktionsstart ist das dritte Quartal 2019 vorgesehen. Dementsprechend geht es nun ans Eingemachte. Das Unternehmen bestätigte, dass man sich weiterhin im Zeitplan befindet. So wurden einige wichtige Verträge mit Dienstleistern abgeschlossen. Für die Verarbeitungsanlage wurden Vereinbarungen mit SAG und Ball Mills unterschrieben. Cementations USA, einer der größeren, globalen Mining-Contractor, bereitet den Schacht für die Mine vor. Hier fehlen nur noch 250 Feet (76 Meter) bis zur Vervollständigung. ...

