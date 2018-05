Wien - Der größte deutsche Versicherer Allianz stemmt sich in seinem Geschäftsfeld Asset Management gegen den Abwärtstrend an den Börsen und verzeichnete Nettomittelzuflüsse, berichten die Experten von "FONDS professionell".So hätten der US-Fondstochter PIMCO Anleger im ersten Quartal mehr als 19 Milliarden Euro frisches Geld anvertraut. Allianz Global Investors (Allianz GI) wiederum habe ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro verzeichnet. Zum Vergleich: Die Fondsgesellschaft DWS, die kürzlich an die Börse gegangen sei, habe in den ersten drei Monaten des Jahres massive Mittelabflüsse in Höhe von 7,8 Milliarden Euro erlitten.

