Der DAX bewegt sich weiterhin in Sichtweite der 13.000er Marke, aber so wirklich nachhaltig ist der Sprung zuletzt nicht geglückt. Kein Grund zur Sorge, findet Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank, denn am DAX sind die Unsicherheiten der jüngsten Zeit geradezu abgeperlt wie von einer Teflonbeschichtung. Welche Auswirkungen er von Donald Trump und seinen protektionistischen Tendenzen, vom Ölpreis und der Berichtssaison auf den DAX erwartet, erfahren Sie im vollständigen Interview.