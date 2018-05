Anfang des nächsten Jahrzehnts könnte Bulgarien der Euro-Zone beitreten. Doch zuvor muss der Balkanstaat einen Testlauf bestehen.

Bulgarien muss aus Sicht von EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis noch mindestens drei Jahre warten bis zum Beitritt zur Euro-Zone. So lange dauere es etwa bis zur Mitgliedschaft in der Währungsunion, sagte Dombrovskis am Dienstag auf einer Konferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...