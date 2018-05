FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant die Gründung einer neuen Firma, um ihr milliardenschweres Digitalgeschäft voranzutreiben. Wichtigster Fokus des neuen Unternehmens sei die Weiterentwicklung von eurowings.com zu einer Reise-Plattform, die Kunden per Webseite und App maßgeschneiderte Angebote von Flügen über Hotelbuchungen und Mietwagen bis hin zu Eventtickets biete. Dafür will Eurowings "viele Millionen Euro" am Standort Köln investieren.

Die neue Firma soll als Eurowings Digital GmbH firmieren und in den nächsten Jahren bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigen. Der Start sei für Ende des Jahres vorgesehen.

Auf eurowings.com setzt die Fluggesellschaft bereits mehr als 1 Milliarde Euro um. Der Umsatz soll 2018 auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr steigen, wie Eurowings-Geschäftsführer und Chief Commercial Officer Oliver Wagner laut der Mitteilung sagte. "Eurowings Digital wird das schnelle Wachstum des eCommerce Geschäfts zusätzlich vorantreiben."

Die Digitalfirma werde alle kundenrelevanten digitalen Aktivitäten von Eurowings unter einem Dach bündeln. Unter anderem werde der bereits bestehende Fachbereich eCommerce einen Großteil von Eurowings Digital ausmachen.

May 15, 2018

