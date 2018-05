Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät ARDIAN bei der Veräußerung von ESIM Chemicals GmbH an eine Tochtergesellschaft von Sun European Partners, LLP DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät ARDIAN bei der Veräußerung von ESIM Chemicals GmbH an eine Tochtergesellschaft von Sun European Partners, LLP 15.05.2018 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Willkie-Mandant ARDIAN, eine unabhängige private Investmentgesellschaft, gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Verkauf von ESIM Chemicals ("ESIM"), einem führenden österreichischen Hersteller von Feinchemikalien und unter den Top-3-Produzenten von Pflanzenschutzmitteln in Europa, an eine Tochtergesellschaft von Sun European Partners, LLP ("SUN"), unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2018 erwartet. ARDIAN hat im Jahr 2015 die Geschäftsbereiche Agrarchemie (Exclusive Synthesis - "ES") und Feinchemie (Maleic Anhydride Intermediates & Specialties "IM") von DPx Holdings B.V. erworben. In den vergangenen drei Jahren hat ARDIAN das Management-Team um Wolfgang Hillisch (CEO), Harald Gruber (COO) und Bernhard Kienberger (CFO) dabei unterstützt, die Geschäftsbereiche ES und IM zusammenzuführen und eine unabhängige Unternehmensorganisation und -infrastruktur mit eigenen Abteilungen für Forschung & Entwicklung, Vertrieb & Marketing, Finanzen & Controlling sowie IT für die Gesellschaft aufzubauen. Grundlage des erfolgreichen Veräußerungsprozesses war die bewährte Zusammenarbeit zwischen Willkie und seiner österreichischen Partnerkanzlei Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH ("Binder") sowie die umfassende, konstruktive und enge Zusammenarbeit mit Dr. Michael Stelzel (General Counsel von ESIM). Das Willkie Team unter Leitung von Dr. Maximilian Schwab und Mario Schmidt (beide Corporate, Frankfurt) bestand aus den Partnern Jan Wilms (Finance, Frankfurt) und Susanne Zuehlke (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel/Frankfurt), und den Associates: Dr. Stefan Bührle, Daniel Zakrzewski, Lukas Nein und Ali Kilic (alle Corporate, Frankfurt), Laura Pfirrmann und Christopher Clerihew (beide Finance, Frankfurt) und Philipp Heuser (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel/Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. Das Binder Team unter Leitung von Dr. Thomas Schirmer (Corporate/M&A) bestand aus den Partnern Dr. Markus Uitz (Immobilienrecht), Dr. Christian Wimpissinger (Steuerrecht), Dr. Ivo Rungg (IP/IT), Dr. Johannes Barbist (Regulatory), Angelika Pallwein-Prettner (Arbeitsrecht) und Christine Dietz (Kartell- und Wettbewerbsrecht), Rechtsanwälten Sabine Apfl-Trompeter (Arbeitsrecht) und Clemens Willvonseder (Steuerrecht), und Rechtsanwaltsanwärtern Lukas-Sebastian Swoboda (Corporate/M&A), Michael Delitz (Immobilienrecht), Arne Greiner (IP/IT) und Artan Duraku (Immobilienrecht). Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH ist eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung in allen juristischen Fachgebieten. Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck ca. 100 Juristen. Frankfurt am Main, 15. Mai 2018 15.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 686017 15.05.2018

