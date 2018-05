Sigma Systems, der weltweite Marktführer im Bereich katalogbasierte Softwarelösungen, kündigte heute an, dass er in der Kategorie Outstanding Digital Enablement Vendor des Jahres bei der Verleihung der diesjährigen Leading Lights Awards ausgezeichnet wurde. Am gleichen Abend wurde Sigma zum CTO des Jahres bei der diesjährigen Verleihung der TM Forum Excellence Awards gekürt und in der Kategorie Innovation in Business Support Systems bei den Pipeline Awards in Nizza, Frankreich, ausgezeichnet.

Heute ist Leading Lights in seiner vierzehnten Edition eines der führenden Auszeichnungsprogramme der Kommunikationsindustrie und würdigt die besten Unternehmen der Industrie und ihre Führungskräfte für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften im Bereich der modernsten Kommunikationstechnologien, -anwendungen, -dienste, -strategien und -innovationen. Die Auszeichnung/en würdigt/en Sigmas herausragende Stellung gegenüber seinen Wettbewerbern, seine stetigen Innovationen und seine Anleger- und Arbeitnehmerzufriedenheit.

Glenn Gibson, Vice President Marketing für Sigma Systems, erklärte: "Es ist für Sigma eine Ehre, von Leading Lights in dieser Kategorie prämiert zu werden. Die Anerkennung durch die Auszeichnung als Outstanding Digital Enablement Company of the Year ist der Beweis für das gemeinsame Engagement aller Mitarbeiter von Sigma. Sigma setzt sich vollends dafür ein, agile, katalogbasierte Lösungen bereitzustellen, um Dienstanbietern zu helfen, ihre nächsten innovativen Dienste und Geschäftsmodelle zu schaffen, zu vertreiben und anzukurbeln, und wir bedanken uns bei Light Reading für diese Anerkennung."

Für weitere Informationen über die ausgezeichnete Technologieplattform und Produkte von Sigma wenden Sie sich bitte an info@sigma-systems.com oder besuchen Sie www.sigma-systems.com.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen, das Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreibt, arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180515005838/de/

Contacts:

Milner Strategic Marketing Ltd.

Chloe Purcell, +44 1473 633123

Strategic PR Manager

oder

Sigma Systems

Glenn Gibson, +1-416-827-6851

VP Marketing