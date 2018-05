Die Partnerschaft nutzt globale Einblicke und lokale Expertise, um das Geschäft wieder zu vermenschlichen

NEW YORK (USA), TORONTO (Kanada) and LONDON (Großbritannien), 11. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bond Brand Loyalty, eine führende Agentur für Kundenbindung und Buljan & Partners mit Sitz in Madrid und München, ein Beratungsunternehmen für kundenorientiertes Management, Kundenerfahrung und -bindung, geben eine strategische Partnerschaft bekannt.



Bond und Buljan freuen sich sehr darüber, ihre globalen Einblicke und umfassenden Dienstleistungsangebote zu verbinden, um das globale Wachstum beider Firmen zu beschleunigen.

Durch die Kombination von Wissen und regionaler Expertise wird die Partnerschaft die Marktpositionen beider Unternehmen stärken und den Mehrwert für Kunden steigern, die in den internationalen Markt eintreten bzw. bereits auf diesem tätig sind.

Beide Unternehmen gewinnen eine vertiefte Wissensbasis und unschätzbare globale Einblicke, Dienstleistungen und Möglichkeiten hinzu. Zu den Einblicken aus den kombinierten Studien gehören die Studie zum Kundenerlebnis in der Automobilbranche von Buljan und der jährliche Loyalitätsreport von Bond - der umfangreichste seiner Art weltweit - sowie eine neue Studie zu menschlichen Erfahrungen, die dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde. Zusammen bilden diese Erkenntnisse einen beeindruckenden Pool von umfassenden Informationen, auf deren Grundlage Klienten Pläne machen und Entscheidungen treffen können.

"Nordamerika ist weltweit der am meisten gesättigte Markt in Sachen Loyalität und Kundenerlebnis und wir freuen uns darauf, die Expertise, die Führungsposition und das Ansehen von Bond mit unseren umfangreichen Rahmenwerken für Kundenorientierung und unserer Erfahrung zu kombinieren, um unseren Klienten einen noch höheren Mehrwert bieten zu können", sagte Silvana Buljan, Gründerin und CEO von Buljan & Partners. "Dies ermöglicht uns, unsere Klienten dabei zu unterstützen, das Erlebnis ihrer Kunden zu differenzieren, und wir sind hocherfreut, diese Expertise, die sich für unsere Kunden in Europa als so vorteilhaft erwiesen hat, nach Nordamerika zu bringen."



"Wir setzen die Erweiterung unserer globalen Präsenz mit dem Wachstum unseres Teams im Vereinigten Königreich und strategischen Allianzen mit Unternehmen wie Buljan - dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine natürliche Erweiterung von Bond bilden - fort", sagte Bob Macdonald, President und CEO von Bond. "Während der Verhandlungen mit Buljan haben wir einen Partner gesehen, der unsere Philosophie geteilt hat, Kunden- und Mitarbeiterbindungslösungen über menschliche und digitale Kanäle hinweg zu entwickeln, aufzubauen und zu betreiben, um die Markenbindung und den Customer Lifetime Value zu erhöhen."

Mit ihren sich ergänzenden Kompetenzen konzentrieren sich sowohl Bond als auch Buljan darauf, das Geschäft wieder zu vermenschlichen, und sind dazu bereit, für ihre jeweiligen Kunden die Dienstleistungstiefe zu erbringen, die den Anforderungen von globalen Marken heute und in der Zukunft entspricht.

Über Bond Brand Loyalty

Bond Brand Loyalty ist eine weltweit tätige Kundenbindungsagentur, die sich darauf spezialisiert hat, Markenbindung für die einflussreichsten und wertvollsten Marken der Welt aufzubauen. Wir sehen es als unseren Auftrag, das Marketing für unsere Kunden lohnenswerter und für Marken umfangreicher und belastbarer zu machen sowie unseren Klienten zu gewinnbringenden Geschäftsergebnissen zu verhelfen. Wir bauen mithilfe einer Kombination aus Dienstleistungen, zu denen Loyalitätslösungen, Kundenerlebnis, Marktforschung, Kundenprofilerstellung, Live-Markenerlebnisse und unternehmenseigene Technologieplattformen gehören, messbare, authentische und langjährige Geschäftsbeziehungen auf. Besuchen Sie unsere Website (https://bondbrandloyalty.com/), folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/954303/) und Twitter (https://twitter.com/createabond) oder kontaktieren Sie uns unter +1-844-277-2663.

Über Buljan & Partners

Buljan & Partners ist ein internationales Beratungsunternehmen, das dem Kunden- und Mitarbeitererlebnis, Kundenbindung und kundenorientiertem Management mit Leidenschaft begegnet. Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir einen einzigartigen dreistufigen Ansatz (START, CREATE, ENGAGE) anwenden, den wir für den Rahmen halten, den Unternehmen anwenden müssen, um sich als kundenorientiert zu positionieren. Unser multikulturelles und multidisziplinäres Team begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg hin zur gelebten Kundenorientierung auf allen organisatorischen und funktionalen Ebenen - wobei jedes Projekt als einzigartige Herausforderung angesehen wird. Die Methodik von Buljan & Partners hat sich über die letzten 15 Jahre weiterentwickelt und Unternehmen zu einem besseren Ort für Kunden und Mitarbeiter gemacht. Erfahren Sie mehr auf unserer Website (http://www.buljanandpartners.com/).

Kontakt:

Bond Brand Loyalty

Richard Lane, Marketing Director

Richard.Lane@bondbrandloyalty.com (mailto:Richard.Lane@bondbrandloyalty.com)

+1 (905) 696.5319 M. +1 (416) 844.9658

Buljan & Partners

Lisa Rottmann

rottmann@buljanandpartners.com

(mailto:rottmann@buljanandpartners.com)+34 914 488 882

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/50edd25a-2a21-48ff-ae9d-6ddec4e904cb (http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/50edd25a-2a21-48ff-ae9d-6ddec4e904cb)

