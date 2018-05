Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index bleibt im Mai wie erwartet stabil

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten ist im Mai wie erwartet stabil geblieben. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen verharrte bei minus 8,2 Punkten, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem konstanten Wert gerechnet. Im April war der Index angesichts von Handelskonflikt und Syrien-Krieg in den negativen Bereich gerutscht.

Euroraum-BIP steigt im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im ersten Quartal 2018 wie erwartet abgeschwächt. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt wurde. Im vierten Quartal 2017 war das BIP um 0,7 Prozent gestiegen.

Deutsches BIP-Wachstum halbiert sich im ersten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich Anfang 2018 wie erwartet abgeschwächt, was vor allem an einem niedrigeren Staatskonsum und einer geringeren Dynamik im Außenhandel lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2017 um 0,6 Prozent zugelegt hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert.

Bundesregierung: Aufschwung bleibt intakt, vielleicht weniger Dynamik

Die Bundesregierung hat sich trotz einer Abschwächung des Wachstums im ersten Quartal überzeugt von einer weiter guten Konjunktur gezeigt, deren Dynamik aber geringer sein könnte. "Der Aufschwung bleibt intakt", betonte das Wirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. Er habe sich im ersten Quartal fortgesetzt. "Die Konjunktur schwächte sich zwar etwas ab, hierbei waren aber auch Sondereffekte maßgeblich."

IMK: Konjunkturampel steht wieder auf grün

Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in konjunkturelle Turbulenzen gerät, ist nach einem deutlichen Anstieg im April zuletzt wieder etwas zurückgegangen. Das signalisiert der nach dem Ampelsystem arbeitende Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), der nach Angaben des Instituts von "gelb" wieder auf "grün" gesprungen ist und damit keine Rezessionsgefahr mehr signalisiert.

Frankreichs BIP-Wachstum für 2017 auf 2,2 Prozent hochrevidiert

Das französische Statistikamt hat seine Schätzung der Wirtschaftsleistung des Landes für 2017 nach oben korrigiert, da mehrere Indikatoren stärker waren als ursprünglich erwartet. Demnach ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent gewachsen anstatt 2,0 Prozent.

Eurozone-Industrie schafft nur moderates Produktionsplus

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März moderat gesteigert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet.

Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität kaum verändert

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft marginal zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,006 Milliarden Euro nach 2,003 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 30 (Vorwoche: 28) Instituten wurden voll bedient.

Kuroda hält an Renditeziel der Bank of Japan fest

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, erwägt nicht, das Ziel von null Prozent für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen anzuheben. "Es ist sehr schwierig, derzeit über eine Anpassung des Renditeziels nachzudenken, weil der Weg zum Inflationsziel von 2 Prozent noch sehr weit ist", sagte Kuroda in einem parlamentarischen Ausschuss.

Scholz: Mehr Investitionen im Bundeshaushalt gehen ohne neue Schulden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Budgetpläne verteidigt und insbesondere Kritik zurückgewiesen, er wolle die Investitionen zurückfahren. "Die Investitionen des Bundes steigen in der Zukunft", sagte Scholz bei der Einbringung seines Haushaltsentwurfes für 2018 im Bundestag. Abstrakte Debatten über mehr Investitionen oder ausgeglichene Haushalte zu führen, mache wenig Sinn.

FDP fällt in Umfrage auf tiefsten Wert seit August

Die FDP ist in einer Umfrage auf den niedrigsten Wert seit dem vergangenen Sommer gesunken. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Liberalen auf 8 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Beyer: Wirtschaft wird sich auf Sanktionen einstellen müssen

Die deutschen Unternehmen haben nach Überzeugung des Transatlantik-Koordinators der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), keine Wahl, als wegen der Aufkündigung des Iran-Abkommens durch die USA Sanktionen entgegenzusehen. Die deutsche Wirtschaft werde sich darauf einstellen müssen, "dass es Sanktionen geben wird, die sich direkt und unmittelbar auswirken auch auf deutsche Unternehmen und deren Geschäftsaktivitäten", sagte Beyer im ARD-Morgenmagazin.

BGH erlaubt Dashcamvideos als Beweismittel nach Verkehrsunfällen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verwendung von Dashcamaufnahmen als Beweismittel vor Gericht zur Klärung von Verkehrsunfällen für zulässig erklärt. "Dashcams dürfen bei Verkehrsunfällen als Beweismittel verwertet werden", entschied der BGH in Karlsruhe. Die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht. Da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu Person, Versicherung und Führerschein machen müssten, sei dies nachrangig.

Soros-Stiftung verlässt Ungarn wegen "repressiver" Politik

Die Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros verlässt Ungarn wegen der "repressiven" Politik der Regierung und verlegt ihren Sitz nach Berlin. Die Stiftung sehe sich mit einem "zunehmend repressiven politischen und rechtlichen Umfeld" konfrontiert, hieß es in einer Mitteilung. Daher würden die internationale Tätigkeit und die Belegschaft von Budapest in die deutsche Hauptstadt verlegt.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande BIP 1Q +0,5% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 1Q +2,8% gg Vorjahr - CBS

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.