Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich haben in Volketswil den mit 18 Megawatt größten Batteriespeicher der Schweiz in Betrieb genommen. Die Batterien kommen von LG Chem, Systemlieferant ist NEC.In Volketswil haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) am Dienstag den größten Batteriespeicher der Schweiz offiziell in Betrieb genommen. Das 18-Megawatt-System soll dazu beitragen, das Stromnetz in der Schweiz und Europa zu stabilisieren. 7500 Kilowattstunden Strom kann der Batteriespeicher vorhalten. Rechnerisch könnte das System laut EKZ also die 18500 Einwohner von Volketswil acht ...

