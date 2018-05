Mannheim (ots) -



Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt voraus, dass - wenn der derzeitige Trend anhält - im Jahr 2030 doppelt so viele Menschen an den Folgen von Bluthochdruck wie an den Folgen von Krebs sterben werden. Dabei könnte Bluthochdruck durch einfache Maßnahmen entschärft werden: Es beginnt mit einer Messung. Nur durch regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks sind zuverlässige Aussagen möglich - und nur so kann der Arzt angemessen behandeln.



Die Fehlerquelle Nummer 1 beim Messen? Falsches Anlegen der Manschette. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine von drei Personen ihren Blutdruck fehlerhaft misst, weil die Manschette nicht richtig angelegt wird (Perleberg Forschung UK & IT, 2014). Im Gegensatz zu herkömmlichen Manschetten umgibt die Messzone der OMRON Intelli Wrap Manschette den gesamten Oberarm. Somit können genaue Messergebnisse in jeder Position erzielt werden: 360° Genauigkeit. Die einzigartige Intellisense-Technologie pumpt die Manschette automatisch bis zum idealen Level auf, die Manschettensitzkontrolle sorgt dafür, dass sie korrekt angelegt ist - nicht zu locker und nicht zu fest. So ist es praktisch unmöglich, die Manschette falsch zu platzieren. Das belegt eine Studie, in der die Teilnehmer dank der Intelli Wrap Manschette zu Hause genauso exakte Messwerte erzielten wie in der Arztpraxis (Bilo G et al. Hypertens Res 2017. 40(6): 573-580).



ÜBER OMRON HEALTHCARE



OMRON Healthcare ist die weltweite Nummer 1 sowohl bei digitalen Blutdruckmessgeräten mit über 200 Millionen verkauften Exemplaren als auch bei Inhalationsgeräten für die Atemwegsbehandlung. Die OMRON Healthcare Group hat ihren Hauptsitz in Kyoto, Japan und bietet Kunden Dienstleistungen in mehr als 74 Ländern. OMRON Healthcare Europe B.V. ist die Healthcare Division für Europa, Russland, den Nahen Osten und Afrika. Mehr auf www.omron-healthcare.com/de.



