"Stürzt Trump die Welt ins Chaos?"



Die vom US-Präsidenten angeordnete Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat jetzt zu den blutigsten Unruhen in Gaza seit Jahren geführt. Letzte Woche versetzte die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran viele Verbündete der USA in Unruhe. Löst Donald Trump einen Flächenbrand im Nahen Osten aus - mit unabsehbaren Folgen auch für uns? Muss sich Europa jetzt mit Russland, China und dem Iran gegen ihn verbünden? Und wie passt Trumps Rolle in Nahost zu seiner Korea-Politik? Könnte die unkonventionelle Außenpolitik hier schließlich sogar zu einem Frieden beitragen?



Die Gäste:



Antonia Rados (Auslandskorrespondentin) Jürgen Hardt, CDU (außenpolitischer Sprecher) Oskar Lafontaine, Die Linke (ehem. Parteivorsitzender) Sabrina Fritz (langjährige USA-Korrespondentin) Alan Posener (Journalist)



