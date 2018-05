Bad Homburg (ots) - Erstmals zeichnet die Initiative Digital Leader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women in diesem Jahr Deutschlands Digital Newcomer aus



- Der Preis macht digitale Talente sichtbar - vom kreativen Gründer, leidenschaftlich kommunizierenden Innovationstreiber bis zum talentierten Digitalisierungsexperten - Bis zum 25. Mai 2018 kann auf der Website des Digital Leader Awards abgestimmt werden, wer den Award erhalten soll



Wer wird Deutschlands Digital Newcomer 2018? Digitale Talente verschiedenster Branchen und Positionen haben online ihre Bewerbungen um den Digital Newcomer Award eingereicht, der in diesem Jahr erstmalig von der Initiative Digital Leader Award gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women vergeben wird.



Wer am 28. Juni 2018 bei der Digital-Leader-Award-Gala in den BOLLE Festsälen in Berlin die Auszeichnung entgegennehmen kann, wird mithilfe eines Online-Votings ermittelt. Auf der Website des Digital Leader Awards werden alle Bewerber vorgestellt, dort kann bis zum 25. Mai abgestimmt werden, welches Talent am meisten mit seinen Ideen überzeugt.



Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data Germany, die gemeinsam mit der IDG Business Media die Digital-Leader-Award-Initiative ins Leben gerufen haben, erklärt: "Die digitale Transformation wird in den kommenden Jahren vielfältige Herausforderungen für Unternehmen bereithalten. Doch wenn ich mir die Bewerber um den Digital Newcomer Award anschaue, bleibe ich optimistisch. Wieder einmal zeigt sich, dass Deutschland über zahlreiche Talente verfügt: Menschen, die die digitale Transformation tagtäglich mit kreativen Ideen in die Tat umsetzen und so die Zukunft bereits heute entscheidend prägen."



Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women und Mitbegründerin des Digital Newcomer Awards: "Es hat mich sehr gefreut, zu sehen, welch spannende Persönlichkeiten sich um den Preis beworben haben. Wer das Rennen macht, kann ich beim besten Willen nicht voraussagen. Gemein ist allen Bewerbern, dass sie als Vordenker andere Menschen inspirieren und auf dem Weg ins Digitalzeitalter mitnehmen. Auch wenn es nur einen "Digital Newcomer 2018" geben kann: Ich bin sicher, alle Talente werden in den kommenden Jahren die digitale Zukunft Deutschlands gestalten."



Zum Ablauf der Abstimmung:



Bis zum 25. Mai 2018 sind auf der Website des Digital Leader Awards Kurzprofile jedes Bewerbers veröffentlicht. Mittels Online-Voting kann jeder mitentscheiden, wer mit dem Award ausgezeichnet werden soll. Der Gewinnerin/der Gewinner wird am 28. Juni bei der Digital-Leader-Award-Gala in den BOLLE Festsälen in Berlin verkündet.



