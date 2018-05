PARIS (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat kurz vor dem Abgang ihres Chefs Jean-Marc Janaillac eine neue Führungsspitze berufen. Bis zu einer endgültigen Lösung soll der bisherige Finanzchef Frédéric Gagey den Konzern leiten, teilte das Unternehmen am Dienstag vor Beginn der Hauptversammlung in Paris mit. Als Stellvertreter sollen ihm der Chef von Air France, Franck Terner, und sein Kollege von KLM, Pieter Elbers, zur Seite sehen. Alle drei sollen ihre bisherigen Aufgaben parallel weiterführen. Die Änderungen treten mit dem Ende der Hauptversammlung in Kraft. Zudem wurde Anne-Marie Couderc zur vorläufigen Verwaltungsratschefin berufen.

Janaillac geht, weil bei einer Mitarbeiterbefragung eine Mehrheit gegen den jüngsten Gehaltsvorschlag des Managements gestimmt hatte. Mit der Abstimmung wollte Janaillac eigentlich die französischen Gewerkschaften unter Druck setzen - diese sehen sich nun gestärkt.

Die Aktie des Konzerns hatte angesichts der Führungskrise in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren. Analysten sehen in der Abstimmung einen schweren Rückschlag bei der Sanierung der französischen Sparte Air France. Die tagelangen Streiks der Mitarbeiter dürften den operativen Gewinn des Konzerns nach bisherigen Berechnungen in diesem Jahr mit mindestens 300 Millionen Euro belasten./stw/jha/

ISIN FR0000031122

