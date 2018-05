Bonn (ots) - An diesem Dienstag treffen sich die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und dem Iran. Ein Balance-Akt: Die Europäer wollen, dass der Iran sich weiter an das Atom-Abkommen hält und gleichzeitig eine Konfrontation mit den USA vermeiden. Donald Trump hat jedoch bereits "schärfste Wirtschaftssanktionen" angekündigt. Davon wären auch deutsche Unternehmen betroffen, die mit dem Iran Handel treiben.



Wie groß ist der Einfluss des EU-Trios? Wie lässt sich eine Konfrontation mit den USA abwenden? Welche Folgen hätte ein Scheitern des Abkommens?



Anke Plättner diskutiert mit



- Cerstin Gammelin, Süddeutsche Zeitung - Volker Treier, Stellv. Hauptgeschäftsführer u. Außenwirtschaftschef DIHK - Dr. Bahman Nirumand, Iranischer Schriftsteller, Journalist - Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Studioleiter Brüssel



