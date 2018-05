Hier geht's zum Video

Die drohenden Handelskonflikte zwischen den USA und China, den USA und Europa, das Thema Strafzölle...all das hatte den Markt zuletzt immer wieder irritiert. Donald Trump ziehe seinen Kurs weiter durch, so die Einschätzung des Marktexperten Andreas Lipkow von comdirect. In dieses Bild passe auch der Ausstieg aus dem Atomdeal mit dem Iran. Was bedeutet das für weitere Marktentwicklung und wie wirkt sich der deutlich gestiegene Ölpreis weiter aus? Mehr dazu im vollständigen Video.