Von Christian Grimm

MOSKAU (Dow Jones)--Im Streit zwischen Russland und der Ukraine um die umstrittene Gasröhre Nord Stream 2 zeichnet sich eine Lösung ab. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich nach Gesprächen in Kiew und Moskau zuversichtlich, dass beide Nachbarn in den kommenden Tagen in intensiven Gesprächen einen Kompromiss finden werden. "Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir eine Zusammenarbeit schaffen können, die es in dieser Form in den letzten Jahren nicht mehr gegeben hat", sagte Altmaier in Moskau nach Treffen mit Energieminister Aleksander Miller und Ministerpräsident Dmitri Medwedew.

Dazu gehört, dass sich Russland bereit erklärt, auch nach der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 weiter Gas über die Ukraine nach Westen zu liefern. Nach den Verhandlungen in Moskau wird er im Laufe des Tages noch einmal in die Ukraine fliegen, um mit Präsident Petro Poroschenko zusammenzukommen. Bereits am Montag hatte Altmaier in Kiew Premierminister Wolodymyr Hrojsman getroffen.

Russland und Deutschland wollen den zweiten Strang unter der Ostsee zwischen Vyborg und Greifswald bauen, während die Ukraine und andere Staaten Osteuropas das Projekt ablehnen. Am Dienstag begannen in Greifswald erste Arbeiten zur Verlegung der Röhre.

Großer Widerstand regt sich auch bei der US-Regierung, die Europa mit amerikanischem Flüssiggas versorgen will. Der Kreml wiederum wollte eigentlich auf die Lieferung über die maroden Leitungen in der Ukraine verzichten, wenn 2019 das Transitabkommen ausläuft.

Am Freitag sollen weitere Fortschritte in der kniffligen Frage erzielt werden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi besucht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 07:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.