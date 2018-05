München (ots) -



Europas führendes People-Medium Bunte zeigt vom 7. bis 30. Juni 2018 die Ausstellung BUNTE ART im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) im Zentrum Münchens. Sie widmet sich den vielfältigen Verbindungen von Medien und Kunst - getreu Andy Warhols Überzeugung: "Media is Art".



So stellt auch ein Werk des Pop-Art-Pioniers das Herzstück der Ausstellung dar: Der 4,30 Meter hohe Druck "History and Magazines" aus dem Jahr 1983 bildet 25 Bunte-Cover ab - seinerzeit eine Auftragsarbeit von Andy Warhol für Verleger Hubert Burda anlässlich der Einweihung der Verlagsgebäude im Münchener Arabellapark.



Zudem zeigt Bunte Arbeiten renommierter zeitgenössischer Künstler, Fotografen und Grafiker, die sich mit dem Zusammenspiel von Gesellschaft und Medien befassen - darunter von: Mirko Borsche, Carsten Fock, Roger Fritz, Hell Gette, Michael von Hassel, Olaf Nicolai, Anselm Reyle, Benjamin Roeder, Stefan Strumbel, Laurence de Valmy, Mia Florentine Weiss und Wolfgang Wilde.



Exklusiv für die BUNTE ART haben Mirko Borsche, Michael von Hassel, Stefan Strumbel und Mia Florentine Weiss Siebdrucke, Fotografien und Skulpturen in limitierten Auflagen erstellt, die die Besucher der Ausstellung erwerben können. Fotografien und Dokumente aus dem Bunte-Archiv ergänzen die Ausstellung, für die der Eintrittspreis 7,50 Euro beträgt.



Anlässlich der Ausstellung hat Bunte eine limitierte Mini-Kollektion mit dem Titel "Monaco, Baby!" aufgelegt, bestehend u.a. aus Sweater, Shirt und Longsleeve. Die hochwertig und nachhaltig produzierte Mode - komplett made in Germany - ist während des Monats Juni im Departmentstore Oberpollinger in München erhältlich.



Die Medienmarke Bunte erreicht monatlich über alle Kanäle rund 15 Millionen Menschen, mehr als vier Millionen davon wöchentlich mit dem gedruckten Magazin. (Quelle: b4p2017 ll).



