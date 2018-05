Schlechtere Stimmung in Asien belastet europäische Aktien DE30 wird in der Nähe des 8er EMA gehandelt Commerzbank (CBK.DE) verzeichnet hervorragenden Gewinn trotz rückläufiger Kerngeschäfte

Zusammenfassung:Die wichtigsten Indizes der Wall Street schlossen am Montag nahe ihrer letzten Schlusskurse. Dies führte jedoch während der heutigen asiatischen Sitzung nicht zu einer besseren Stimmung. Der japanische Nikkei (JAP225) verlor 0,21% an Wert und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,61%. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird zum Zeitpunkt des Schreibens 0,85% tiefer gehandelt. In Europa haben die größten Indizes weitgehend tiefer eröffnet. Dies könnte auf die sich verschlechternde Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten zurückgeführt werden. Auch der stärkere Euro wird hier möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Telekommunikations- und Bergbauunternehmen sind hierbei die größten Verlierer unter den europäischen Aktien, während Reiseunternehmen am besten abschneiden. Erwähnenswert ist, dass der türkische Präsident Recep Erdogan gestern in einem Interview mit Bloomberg einige interessante Bemerkungen zur Wirtschaft gab. Allerdings verheißen sie nichts Gutes für die Türkei. ...

