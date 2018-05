Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Die City-Gemeinschaft lädt zur Digitalen Kaffeepause auf dem Kröpcke ein - CEBIT-Abendveranstaltungen bringen Hannover zum Tanzen und Feiern



Hannovers Innenstadt brummt zur CEBIT: Mit einem bunten Programm rund um die Digitalisierung wird das digitale Lebensgefühl auch in der Innenstadt von Hannover greifbar. "Mit vielen Partnern werden wir die Stimmung, die Atmosphäre und die Themen der CEBIT mitten in die Stadt tragen. Denn CEBIT und Hannover gehören untrennbar zusammen", betont Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG.



Die Digitalisierung verändert unser tägliches Leben, soziales Umfeld und Handeln. Sie bietet große Chancen, wirft aber auch Fragen auf - und die werden bei der "Digitalen Kaffeepause" aufgegriffen, die die CEBIT zusammen mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in der d!lounge am Kröpcke veranstaltet. Moderator Jan Sedelis wird mit Gästen Fragen diskutieren, wie: Welche Berufe schafft die Digitalisierung und welche verändert sie? Wie können wir unsere Daten langfristig schützen? Und wie können sich Kinder und Jugendliche souverän in den sozialen Netzwerken bewegen?



City-Gemeinschaft und CEBIT eröffnen bereits am Sonntag (10. Juni) die d!lounge am Kröpcke. Die tägliche "Digitaler Kaffeeklatsch" lädt dort von Montag an jeweils um 15 Uhr analog zu Kaffee, Kuchen und einem moderierten Vortragsprogramm zum Diskutieren ein. In der Zwischenzeit werden auf großen Bildschirmen die Vorträge des CEBIT-Konferenzprogramms d!talk übertragen.



Die Nacht zum CEBIT-Freitag wird in der City durchgetanzt. In der Cumberlandschen Galerie steigt vom "Roten Salon" in Zusammenarbeit mit Hannover Unesco City of Music die CEBIT Club-Nacht. Musik und elektrisierende Beats die ganze Nacht hindurch zeigen, dass Digitalisierung tatsächlich tanzbar ist.



Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Die große Abschlussparty der CEBIT steigt mitten in der Innenstadt. Am Freitag zum Ende der CEBIT auf dem Messegelände eröffnet um 18 Uhr die britische Pop-und Soul-Sängerin Emma Lanford den langen Abend am Kröpcke. Die Band MUNIQUE und der britische Singer-Songwriter Tom Gregory treten im Laufe des Abends auf. Ab 21 Uhr kommt der Überraschungsgast auf die Bühne, der erst im Laufe des Abend bekannt gegeben wird.



Das Programm in der Innenstadt von Hannover ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Messe AG und der City-Gemeinschaft Hannover. CEBIT-Vorstand Oliver Frese sagte. "Wir freuen uns über das umfangreiche Engagement der City-Gemeinschaft. Wir werden mit der CEBIT auf dem Messegelände und den Aktivitäten in der Innenstadt Hannover ein Stück Expo-Gefühl wiedergeben."



Achtung: Die d!lounge am Kröpcke in der Innenstadt von Hannover wird am 10. Juni um 13:30 Uhr offiziell im Rahmen eines Fototermins eröffnet.



OTS: Deutsche Messe AG Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13314.rss2



Ansprechpartnerin für die Redaktion: Gabriele Dörries Tel.: +49 511 89-31014 E-Mail: gabriele.doerries@messe.de www.cebit.de/de/presse/ CEBIT2018