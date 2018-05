Die MorphoSys-Aktie hat in der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch erreicht und setzt damit den angestoßenen Trend weiter fort. Im Jahr 2016 sahen der Trend und auch der Ausblick für die Aktie noch nicht so rosig aus. Das Unternehmen kämpfte mit Rückschlägen in der Forschung und Entwicklung und auch ein wichtiges Partnerprogramm wurde nicht weiter verfolgt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Optimismus pur!

Seit kurzem ist die MorphoSys-Aktie über ein Duo-Listing nun ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...