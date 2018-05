Vor der Aufgabe schrecken viel Pragmatiker zurück: Diverse Steuerungstypen oder auch nur mehrere Generationen eines Herstellers ohne Eingriffe in den Systemen an übergeordnete Systeme anzubinden, ist nicht trivial. Aber es gibt Hilfsmittel und Technologien, die das Unterfangen deutlich leichter und effizienter machen. Das IIoT-Gateway eWON Flexy 205 ist so ein intelligentes Bindeglied, mit dem sich sowohl Neuanlagen (Greenfields) als auch Bestandsanlagen (Brownfields) in moderne automatisierte Prozesse einbinden lassen. Ohne die existierende Steuerungshardware oder Software ändern zu müssen, können auch ältere Maschinen und Anlagen mit modernen industriellen IT-Systemen kommunizieren. Zusammen mit einem Netzwerk von qualifizierten Partnern bietet HMS eine Komplettlösung an, die Maschinen und Anlagenbetreiber die Erfassung und Analyse von Maschinendaten zur Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungspotenziale für Neu- und Bestandsanlagen ermöglicht. Das Optimierungspotenzial einer Produktionsinfrastruktur durch Nutzung intelligenter Automatisierung ist groß, denn: durch einen höheren Automatisierungsgrad können oft zusätzliche Wertschöpfungspotenziale aus den Bestandsanlagen generiert werden. Da ältere Maschinen bereits komplett abgeschrieben sind, ist der wirtschaftliche Effekt einer gesteigerten Produktivität - ohne größere Investitionen - besonders interessant und sehr hilfreich, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

Dreh- und Angelpunkt jeder Verbesserungsmaßnahme sind die Betriebsdaten der Maschinen; sie gilt es möglichst exakt zu erfassen und auszuwerten. Zudem müssen die Rückschlüsse dieser Auswertungen auch auf andere Produktionsstandorte übertragbar sein - unabhängig davon, ob es sich um neue Anlagen oder um Bestandsanlagen handelt.

Heterogene Schnittstellenlandschaft

Bei der Umsetzung gibt es in der Realität einige Hürden: In vielen Produktionsstätten arbeiten Geräte, Maschinen und Anlagen nicht selten aus drei oder vier unterschiedlichen Jahrzehnten autark und bis dato noch ohne Anbindung an ein übergeordnetes Produktionssystem an einem Auftrag. Und so heterogen wie der Maschinenpark ist auch die Schnittstellenlandschaft. Um hier die notwendige Übersicht zu erhalten, bedeutet für die Werker auch heute noch viel manuelle Arbeit: Daten müssen abgelesen, notiert und schließlich in Excel-Listen oder Produktionssysteme eingetragen werden. Dies ist zeitraubend, fehleranfällig, teuer und ineffizient. Zudem geht damit immer ein Informationsverlust einher. Dabei ist es in vielen Fällen einfach, die wichtigsten Informationen aus einer bestehenden Maschine für Online-Auswertungen zu gewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...