Wien - Am 21. April 1998 wurde die Kepler Fonds KAG als Tochter der RLB OÖ gegründet, so die Experten von "FONDS professionell".Aus den damals weniger als einer Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen in fünf Publikumsfonds seien heute rund 16 Milliarden Euro und 136 Fonds geworden. Gemessen am verwalteten Vermögen sei Kepler damit hinter Amundi, der Raiffeisen KAG und der Top-platzierten Erste Sparinvest (rund 33 Milliarden Euro) die Nummer vier unter den heimischen KAGs.

