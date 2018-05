Genf - Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) und Credit Suisse Asset Management haben vereinbart, eine globale High-Conviction-Aktienstrategie mit 236 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen an Lombard Odier IM zu übertragen, so Lombard Odier IM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...