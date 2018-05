Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15.05.2018 / 15:13 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland 2. Grund der Mitteilung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf der Ebene der Tochtergesellschaften 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Registrierter Sitz und Staat: UBS Group AG Zürich Schweiz 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. UBS AG 5. Datum der Schwellenberührung: 09.05.2018 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten 7.b.2.) neu 4,58 % 11,84 % 16,42 % 2066773131 letzte 3,52 % 12,21 % 15,73 % / Mittei- lung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0005140008 94710477 % 4,58 % Summe 94710477 4,58 % b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm- / Verfall raum / te rechte Laufzeit absolut in % Recht auf Widerruf der jederzeit 5716718 0,28 % Aktienleihe Recht auf Ersatz der als jederzeit 38836836 1,88 % Sicherheit gelieferten Aktien Right of use over shares jederzeit 18778403 0,91 % Physically Settled Long 18.05.2018 22950854 1,11 % Call Options bis 08.03.2023 Physically Settled Long 11.02.2019 99286695 4,80 % Call Options bis 17.12.2020 Summe 185569506 8,98 % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte ments Laufzeit Abwicklung absolut in % Short 18.05.2018 Physisch 49368781 2,39 % Put bis Options 17.01.2020 Equity 14.05.2018 Bar 9093284 0,44 % Swaps bis 14.02.2023 Long 12.06.2018 Bar 19498 0,001 % Call bis Options 17.07.2018 Equity 18.05.2018 Bar 249967 0,01 % Futures Short 21.09.2018 Bar 435522 0,02 % Put Options Short 17.09.2018 Bar 428 0,00002 Put bis % Warrants 17.12.2018 Summe 59167480 2,86 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Switzerland AG % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Limited % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Europe SE % % % UBS Gestion % % % S.G.I.I.C., SA UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % Lantern Structured % % % Asset Management Limited UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Americas Holding % % % LLC UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Americas Holding % % % LLC UBS Americas Inc. % % % UBS Financial % % % Services Inc. UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Americas Holding % % % LLC UBS Americas Inc. % % % UBS Asset Management % % % (Americas) Inc. UBS Asset Management % % % Trust Company UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management % % % (UK) Limited UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Asset Management % % % Holding (No. 2) Ltd UBS Asset Management % % % Holding Ltd UBS Asset Management % % % Life Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Asset Management % % % (Australia) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Asset Management % % % (Singapore) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Fund Management % % % (Luxembourg) SA UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Third Party % % % Management Company SA UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Fund Management % % % (Switzerland) AG UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Asset Management % % % AG UBS Asset Management % % % (Hong Kong) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Trustees % % % (Bahamas) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS Trustees % % % (Singapore) Ltd UBS Group AG % % % UBS AG 3,51 % 10,63 % 14,15 % UBS (Jersey) Limited % % % UBS Trustees % % % (Jersey) Ltd 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht Hauptversammlung: Stimmrechten) 10. Sonstige Erläuterungen: 15.05.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685953 15.05.2018

ISIN DE0005140008

AXC0303 2018-05-15/15:14