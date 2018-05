Hier geht's zum Video

Die Berichtssaison ist in vollem Gange und nicht alle Zahlen konnten den Markt überzeugen. Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect nimmt die heute vorgelegten Zahlen von Allianz, RWE, Commerzbank, Merck und ThyssenKrupp unter die Lupe und wirft einen Blick auf die gesamte bisherige Zahlenflut. Im Interview gibt er außerdem seine Einschätzung ab, inwieweit negative Währungseffekte die Unternehmen im Euroraum auch weiterhin belasten dürften und was das für die Tendenz bei den Bilanzen in der nächsten Zeit bedeuten könnte.