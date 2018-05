Auch in der Kategorie »Elektrohandwerksunternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern« wurden beim Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2018 wieder hochkarätige Bewerbungen eingereicht. Drei der sich bewerbenden Elektrohandwerksunternehmen konnten sich für die Shortlist der besten drei qualifizieren:

EGH Elektroservice, Berlin

Klaus Geyer Elektrotechnik, Eckental

Uli Kaiser Elektrotechnik, Wirges.

Ein Kurzporträt der drei Unternehmen haben wir in Beitrag »Erfolgreich im Elektrohandwerk« in »de« 6.2018 veröffentlicht. Als Gewinner in dieser Kategorie ermittelte die Wettbewerbsjury Uli Kaiser Elektrotechnik. Wir stellen das erfolgreiche Elektrohandwerksunternehmen aus Wirges in Rheinland-Pfalz in diesem Beitrag etwas ausführlicher vor.

Ein starkes Team

Auffällig bei Uli Kaiser Elektrotechnik ist der große Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern. Zur Preisverleihung am 19.3.2018 war quasi das ganze Team des Elektrohandwerksbetriebes nach Frankfurt am Main auf die Messe Light + Building gekommen. Mitarbeiter, Chef und Ehefrau freuten sich ausgelassen und waren sichtlich stolz auf die Auszeichnung (Bild 1).

Elektromeister Uli Kaiser gründete sein Unternehmen 1995 im Alten Weg in Wirges. Seitdem geht es stetig aufwärts. 2003 zog man in die Friedrichstraße um und inzwischen besteht das Team aus 19 Mitarbeitern. Ausbildung wird groß geschrieben und die Chemie zwischen den Kollegen stimmt.

Man kennt sich gut, und die Unternehmensphilosophie trägt die Motivation aller Mitarbeiter. Das Motto im Elektrohandwerksunternehmen beschreibt das folgende Statement sehr gut: »Wir wollen nicht die Billigsten, sondern die Besten sein. Kontinuierlich haben wir diesen Weg unseres Firmengründers nach höchster Qualität und Kundenzufriedenheit verfolgt und können inzwischen auf einen sehr großen Kundenstamm stolz sein.«

Zeigen wofür man steht

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...