Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe zwar beim Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, aber eine niedrige Ergebnisqualität an den Tag gelegt, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsaufschlag der Aktien sei angesichts der bisher erfolgreichen Umsetzung der Strategie, der guten Kapitalausstattung sowie der im Vergleich hohen Abhängigkeit der Bank von Zinsschwankungen angemessen./la/ajx Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2018-05-15/15:26

ISIN: DE000CBK1001