Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt wie schon am Vortag um die Marke von 9'000 Punkten und kommt somit kaum vom Fleck. Nach fünf Wochen mit per Saldo stetig steigenden Kursen, dauert die Verschnaufpause im Bereich der psychologisch wichtigen Grenze damit an. Die in den USA am Nachmittag publizierten Daten zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...