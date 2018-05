=== *** 01:50 JP/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 DE/CropEnergies AG, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim *** 07:25 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris 07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte mit Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Verhandlung in Sachen "Rundfunkbeitrag" (bis 17.5.), Karlsruhe *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München 10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, HV, Dortmund 10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen 10:00 DE/Xing SE, HV, Hamburg 10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 DE/PSI AG, HV, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 14:15 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnung eines Kolloquiums zu Ehren des scheidenden EZB-Vizepräsidenten Constancio, Frankfurt *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm 14:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC), Augusta *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,0% 16:00 DE/Grünen-Fraktion im Bundestag, Gespräch zum Thema "Umweltfreundliche Mobilität fördern - Subventionen für die Dieseltechnologie schrittweise beenden", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:35 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 18:00 EU/Informelles Abendessen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Sofia *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T-Systems-Unternehmen, Köln ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2018 09:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.