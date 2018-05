Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Planegg (pta032/15.05.2018/15:20) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, gibt bekannt, dass die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung allen Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt haben.



Prof. Dr. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende der Medigene AG, kommentiert: "Die heutigen Beschlüsse der Hauptversammlung verleihen Medigene den nötigen Spielraum, die operativen Ziele des Unternehmens effizient weiterzuverfolgen und strategische Optionen schnell und flexibel nutzen zu können. Wir danken unseren Aktionären für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, unsere Ziele weiter umzusetzen."



Tagesordnung/Beschlussvorlagen: TOP 1) Vorlage des Jahresabschlusses 2017 TOP 2) und 3) Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 TOP 4) Wahl der Ernst & Young GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer TOP 5) Aufhebung des Bedingten Kapitals XVI & XXII TOP 6) und 7) Aufhebung des Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 40 % und 10 % des Grundkapitals für die Ausgabe neuer Aktien. Für die Kapitalbeschlüsse unter TOP 6, 7 und 9 ist der Bezugsrechtsausschluss unter bestimmten Voraussetzungen möglich, allerdings ist dieser begrenzt auf in Summe maximal 20 % des Grundkapitals (freiwillige Selbstbeschränkung). TOP 8) Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/II und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/I zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm für Vorstand und Mitarbeiter) TOP 9) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen TOP 10) und 11) Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Wahl von Dr. Frank Mathias, Vorstandsvorsitzender der Rentschler SE, Laupheim, als weiteres Aufsichtsratsmitglied



Die Zustimmungsraten der Hauptversammlung zu den Beschlussvorlagen betrugen zwischen 97,8% und 99,9%.



Weitere Informationen zur Hauptversammlung: http://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2018/



Die Medigene AG (FWB: MDG1, WKN A1X3W0, Prime Standard, TecDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de



