Interlaken - Am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken werden Anfang Juni illustre Gäste aus der Politik und der Wirtschaft auftreten. Bundespräsident Alain Berset wird die 20. Ausgabe am Donnerstag, dem 7. Juni eröffnen. Den Abschluss macht tags darauf der frühere US-Aussenminister John Kerry, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilen. Kerry werde seine persönlichen Einschätzungen zum aktuellen politischen Weltgeschehen präsentieren, heisst es weiter.

Am Donnerstag treten mit Peter Spuhler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...