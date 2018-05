Wie Fiat Chrysler Automobiles, FCA, mitteilt, handelt es sich bei dem Jubiläumsmodell aus der Fabrik in Polen um ein Cabriolet Fiat 500C Collezione in Zweiton-Lackierung Primavera (Weiß/Grau) mit Zweizylinder-Benziner TwinAir Turbo mit 63 kW (85 PS), das an einen italienischen Kunden ausgeliefert wi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...