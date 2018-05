Vevey, Schweiz (ots/PRNewswire) -



"Nestlé for Healthier Kids" soll bis 2030 50 Millionen Kindern helfen, ein gesünderes Leben zu führen



Am Internationalen Tag der Familie der Vereinten Nationen stellte Nestlé ihre Initiative "Nestlé for Healthier Kids" vor. Das Programm beinhaltet die Entwicklung gesünderer Produkte und Informationsangebote für Familien zu den Themen Ernährung und Bewegung. Ziel des Programms ist es, bis 2030 50 Millionen Kindern zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/691592/Nestle_for_Healthie r_Kids_Logo.jpg )



Seit ihrer Gründung setzt sich Nestlé dafür ein, Eltern und Betreuern zu helfen, ihren Kindern die richtige Ernährung bereitzustellen. Mit dieser neuen Initiative beschleunigt Nestlé die weltweite Transformation ihres Nahrungsmittel- und Getränkeportfolios. Allein im Jahr 2017 führte das Unternehmen mehr als 1000 neue Produkte ein, um den Ernährungsbedürfnissen von Kindern gerecht zu werden. Im gleichen Jahr stellte Nestlé in 66 Ländern, in denen es den Menschen an essenziellen Mikronährstoffen wie Eisen, Jod und Vitamin A mangelt, 174 Milliarden Portionen angereicherter Nahrungsmittel und Getränke bereit.



Mark Schneider, CEO von Nestlé, sagte: "Kinder nehmen bereits in frühen Jahren lebenslange Angewohnheiten an. Deshalb wollen wir die Eltern darin bestärken, für ihre Kinder eine gesündere Wahl zu treffen. Wir unterstützen Eltern noch besser bei der gesundheitsbewussten Erziehung ihrer Kinder und laden andere dazu ein, dieses Vorhaben mit zu unterstützen."



Nestlé überarbeitet bereits jedes Jahr ein Drittel ihres Produktportfolios. Das Unternehmen wird seine branchenweit führende Innovationskraft nutzen, um die Nahrungsmittel und Getränke für Kinder durch den Zusatz von noch mehr Obst, Gemüse, ballaststoffreichem Getreide und Mikronährstoffen weiter zu verbessern. Nestlé wird zudem den Gehalt an Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren weiter reduzieren. Zu den jüngsten Produkteinführungen zählen die Gerber Grabbers Strong Veggies Obst- und Gemüsepürees, das Nido Bio-Milchpulver und die Nesquik Alphabet Vollkorn-Frühstückscerealien mit reduziertem Zuckergehalt.



Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Nestlé den Nährwert ihrer Produkte stetig verbessert. Mit der Initiative "Nestlé for Healthier Kids" verpflichtet sich das Unternehmen nun, diese Anstrengungen langfristig fortzuführen. Die unmittelbaren Zielsetzungen bis 2020 umfassen folgende Massnahmen:



- Zusatz von mindestens 750 Millionen Portionen (80 g) Gemüse zu ihren Produkten; - Zusatz von mindestens 300 Millionen Portionen (16 g) ballaststoffreichem Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen zu ihren Produkten; - Reduzierung des Zuckergehalts um weitere 5%. Seit 2000 hat das Unternehmen den Zuckergehalt um über 34% reduziert; - Reduzierung des Salzgehalts um weitere 10%. Seit 2005 hat das Unternehmen den Salzgehalt um über 20% reduziert; - Vollständige Umsetzung der 2014 eingegangenen Verpflichtung zur Reduzierung der gesättigten Fettsäuren in allen relevanten Produkten, welche die WHO-Empfehlungen nicht erfüllen.



Nestlé wird ausserdem Programme und Online-Angebote ausbauen, die darauf abzielen, Eltern und Betreuern umfassendere Kenntnisse über Ernährung, gesunde Rezepte und praktische Tipps bereitzustellen. Im Jahr 2017 ist es Nestlé dank 300 weltweiter Partnerschaften gelungen, mehr als 14 Millionen Kinder zu erreichen.



Weitere Informationen über die Aktivitäten von Nestlé für gesündere Kinder finden Sie unter: https://www.nestle.com/healthierkids



Weitere Informationen über die Verpflichtungen von Nestlé finden Sie hier: Nestlé in Society (https://www.nestle.com/asset-library/doc uments/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-in-so ciety-summary-report-2017-en.pdf)



