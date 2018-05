London - Die lange Hausse veranlasst Robrecht Wouters von JO Hambro CM drei Jahre nach der Auflegung seines Fonds JOHCM European Concentrated Value Fund (ISIN IE00BW0DJY98/ WKN A14QYF) zur Suche nach einer anderen Art von "Value", so die Experten von J O Hambro Capital Management.

Den vollständigen Artikel lesen ...