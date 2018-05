Bad Soden - Die Aktienmärkte zeigen keinerlei Erschöpfungstendenzen, auch wenn der Nahe Osten bebt, Handelskriege nicht aus der Welt sind und in den USA die kurzfristigen Renditen in diesem Jahr weiter steigen können, so die Experten von Rosenberger, Langer & Cie.Die Zinsdifferenz zu den europäischen Anleihemärkten drücke auf den Euro, der gegenüber dem US-Dollar an Dynamik verliere. Die Fondsmanager des Multi-Axxion-Concept Fonds (ISIN LU1011986939/ WKN A1XBKZ), Peter Meister und Michael Scholtis von der Rosenberger, Langer & Cie. würden bei einigen Marktteilnehmern trotz guter Unternehmensdaten Fluchtinstinkte aufkeimen sehen.

