Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Intel. Die Geschäfte beim Chiphersteller brummen. Aktuell plant Intel in Israel fünf Milliarden US-Dollar zu investieren. Auch an der Börse sieht es derzeit glänzend aus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.