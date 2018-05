Die mobilen Endgeräte werden immer leistungsfähiger. Damit setzen sie die Datennetze, die die Informationsflut übertragen müssen, zunehmend unter Druck. Trotz enormer übertragungstechnischer Herausforderungen schaffen es Kupferdatenleitungen und RJ?45-Stecker wieder, die neuen, noch höheren Datenraten von bis zu 40?Gbit/s zu übertragen. Wie damals bei Gigabit-Ethernet und 10-Gigabit-Ethernet wurden auch für 25- und 40-Gigabit-Ethernet neue Leistungsklassen und Komponentenkategorien entwickelt, und wie damals weichen die verschiedenen Varianten in entscheidenden Punkten voneinander ab.

25 und 40 Gigabit Ethernet

IEEE, das Institute of Electrical and Electronics Engineers, spezifiziert und standardisiert die verschiedenen Ethernet-Varianten. Bei den Varianten 25?GBASE-T und 40?GBASE-T werden 25?Gbit/s bzw. 40?Gbit/s über eine vierpaarige Twisted-Pair-Kupferdatenleitung übertragen. IEEE erweiterte dazu das Frequenzspektrum bis 2000?MHz (2?GHz), siehe dazu Bild?1. Aufgrund der Signalverluste bei hohen Frequenzen musste die Länge der Übertragungsstrecke (engl. channel) jedoch auf 30?m beschränkt werden. Davon entfallen 24?m für das Velegekabel und je 3?m auf die beiden Patchkabel an Anfang und Ende der Übertragungsstrecke, die nur noch zwei Steckverbindungen enthalten darf.

Kategorie 8, 8.1 und 8.2

Für die beiden neuen Ethernet-Varianten genügt nicht einmal die Kategorie 7A, die immerhin bis 1000?MHz spezifiziert ist. Das US-amerikanische Standardisierungsgremium ANSI/TIA definierte daraufhin die Kategorie 8 (Category 8) für Verkabelungskomponenten (Bild?2). Sie sind rückwärtskompatibel zu den Komponenten der Kategorien 6A, 6 und 5e nach ANSI/TIA-568-C.2. ANSI/TIA entwickeln ihre Normen für die USA, doch verwenden vielen Firmen und Institutionen weltweit die TIA-Normen der 568er-Reihe aufgrund ihrer klaren, einfachen Vorgaben (Tabelle?1).

Die internationalen Normungsgremien ...

