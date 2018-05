Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen sind wieder über die Marke von drei Prozent gestiegen. Und der Ölpreis zieht an. Kein gutes Szenario für Aktien.

Die steigenden Renditen am US-Rentenmarkt haben am Dienstag den Anlegern an der Wall Street zu schaffen gemacht. Der Dow Jones fiel im Anfangsgeschäft um 0,6 Prozent auf 24.753 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite verloren ebenfalls mehr als ein halbes Prozent.

Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets verwies in Frankfurt darauf, dass Investoren am US-Rentenmarkt bei bestimmten Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...