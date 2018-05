Die NordLB hat das Kursziel für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Überraschungen seien ausgeblieben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Stahlherstellers sei erfahrungsgemäß zurückhaltend, positive Überraschungen im weiteren Jahresverlauf seien also nicht ausgeschlossen./bek/zb

Datum der Analyse: 15.05.2018

ISIN DE0006202005

