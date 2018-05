Die jährliche Liste führt Gruppengeschäftshotels mit Top-Performance auf

Cvent, Inc., ein Marktführer im Bereich Tagungen, Veranstaltungen und Gastgewerbetechnologie, gab heute die Ergebnisse der Top-50-Tagungshotels in Europabekannt. Durch den gesteigerten Gruppengeschäftsbedarf werden die Hotels in Europa seit diesem Jahr nicht mehr unter der Kategorie Europa, Naher Osten und Afrika aufgeführt, sondern gesondert betrachtet. Die Liste wurde durch Analysen der Gruppenbuchungsaktivitäten über das Cvent Supplier Network erstellt, über das 2017 im Rahmen von über 715.000 Veranstaltungen weltweit über 14,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt und über 40 Millionen Übernachtungen gebucht wurden.

"Die Branchenforschung zeigt, dass der aktuelle globale Wert der MICE-Branche über 750 Milliarden US-Dollar beträgt und stetig steigt. Europa dominiert mit einem Marktanteil von 42 %*, sodass Hotels der gesamten Region ein gigantisches Potential zur Nutzung von Gruppengeschäftschancen ergibt", so Bharet Malhotra, Senior Vice President of Sales für Cvents Hospitality Cloud. "Auf Grundlage dieser Markttrends erschien es uns sinnvoll, Europa als eigene Liste zu führen. So können die europäischen Top-Venues für Tagungen und Veranstaltungen auf einen Blick erfasst werden."

Highlights der Europa-Liste:

Hilton erzielte in Europa am meisten MICE-Umsatz und belegte somit die drei ersten Plätze: Hilton Prague, Hilton London Metropole, The Double Tree by Hilton, Amsterdam Centraal Station in absteigender Reihenfolge.

Marriott, Hilton und IHG sind (in absteigender Reihenfolge) die drei am häufigsten vertretenen Hotelketten der Top-50-Liste.

Deutschland und Spanien haben mit 12 bzw. 10 Hotels in der Top-50-Liste die größte Hotelauswahl zu bieten, darunter die folgenden Ketten und Marken: Radisson Blu, Sheraton, NH Hotel Group, Renaissance, W Hotels, Melia und AccorHotels



"Ich bin sehr stolz, dass Hilton Prague hier gewürdigt wird", freut sich Hilton Prague General Manager Michael Specking. "Hilton Prague ist ein herausragender, zeitgemäßer Veranstaltungsort mit 800 Zimmern und 5.000 Quadratmetern Tagungsräumen. Außerdem liegen wir ideal in der Innenstadt und liefern stets erstklassigen Service, ganz im Sinne unseres Mottos: Your vision, our passion."

"Auf dem europäischen Markt gab es dieses Jahr viele groß angelegte Renovierungsarbeiten, die auf Gruppengeschäfte abzielen und die Veranstaltungsorte für viele internationale Konferenzen in der Region attraktiver machen sollten", erläutert Chris McAndrews, Vice President of Marketing für Cvents Hospitality Cloud. "Durch diese großen Veränderungen und Neueintritte in die diesjährige Top-50-Liste sowie die Tatsache, dass immer mehr Hotels gerne investieren, um sich besser auf Reisende des 21.Jahrhunderts einzustellen, wird es spannend, wer im nächsten Jahr ganz oben rangiert."

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage und Käufervorlieben gab Cvent außerdem bekannt, künftig die Listenkategorien um Unterlisten mit häufig gesuchten Attributen zu erweitern, beispielsweise Immobilienart, Konferenzraumgröße und regionsspezifische Lokalitäten. Die Listen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Top-10-Hotels in Europa:

Rang 2018 Hotelname 1 Hilton Prague 2 Hilton London Metropole 3 DoubleTree by Hilton, Amsterdam Centraal Station 4 Hotel Arts Barcelona 5 Sheraton Frankfurt Airport Hotel Conference Centre 6 Hilton Munich Park 7 Hilton Diagonal Mar Barcelona 8 Rome Marriott Park Hotel 9 Hilton London Paddington 10 InterContinental Vienna

Cvent bewertete Hotels, die zwischen Januar 2017 und Dezember 2017 Geschäfte über das Cvent Supplier Network abwickelten. Die Rangfolge wurde anhand verschiedener Kriterien ermittelt, beispielsweise Ausschreibungen (RFPs) insgesamt, erhaltene Ausschreibungen, Übernachtungen insgesamt, erhaltene Übernachtungen, Marktanteil in großen Ballungsgebieten (MMA), Conversion-Rate und einzelne Profilbesuche der Hotelseite im Cvent Supplier Network. So lässt sich exakt wiedergeben, welche Hotels in den USA, Europa, im Nahen Osten und Afrika sowie in der Asien-Pazifik-Region die Top-Veranstaltungshotels waren.

*Allied Market Research, Jan 2018

Über das Cvent Supplier Network

Mit über 255.000 Hotels, Resorts und besonderen Veranstaltungsorten ist das Cvent Supplier Network eine der weltgrößten und aktuellsten Datenbanken mit Detailinformationen. Über Cvent wurden 2017 mehr als 14,7 Milliarden US-Dollar in Tagungen und Veranstaltungen und über 40 Millionen Übernachtungen abgewickelt. Das CSN umfasst Hotels und andere Veranstaltungsorte in über 175 Ländern, die anhand ca. 200 Tagungs- und Veranstaltungsattributen durchsucht und gefiltert werden können. Das Network ist Teil der Cvent Hospitality Cloud, die Hotels, CVBs und anderen Veranstaltungsortbesitzern Lösungen zur wirksamen Erzeugung qualifizierter Nachfrage für Tagungen und Veranstaltungen und zur Verwaltung dieser Nachfrage sowie zur Messung der Gruppengeschäftsleistung bietet.

Weitere Informationen zum Cvent Supplier Network erhalten Sie unter www.cvent.com/venues.

Über Cvent

Cvent, Inc. ist ein führendes cloudbasierte Enterprise-Eventmanagement-Unternehmen mit über 25.000 Kunden, 300.000 Anwendern und 3.000 Mitarbeitern weltweit. Cvent bietet Veranstaltungsplanern Softwarelösungen für Anwendungen wie Online-Eventregistrierung, Veranstaltungsortauswahl, Eventmanagement, mobile Apps für Events, E-Mail-Marketing und Internetumfragen. Cvent stellt Hoteliers eine integrierte Plattform zur Verfügung, die Hotels in die Lage versetzt, durch gezielte Werbung die Gruppengeschäftsnachfrage zu steigern und die Conversion-Rate mithilfe von proprietären Nachfragemanagement- und Business-Intelligence-Lösungen zu verbessern. Lösungen von Cvent optimieren die gesamte Eventmanagement-Wertschöpfungskette und haben es Kunden in aller Welt ermöglicht, Hunderttausende Meetings und Events zu managen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Cvent.com/UK sowie über Facebook, Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

