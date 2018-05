An den Kapitalmärkten führte 2018 nach Rekordständen eine durch Inflationssorgen ausgelöste Risikoaversion Anfang Februar zu einem Kurssturz. Es folgten Erholungsphasen und weitere Verkäufe. Wie sich Wandelanleihen in diesem Umfeld geschlagen haben und was die erhöhte Volatilität für die hybriden Produkte bedeutet, erläutert Sven Hölzer, Portfoliomanager des UniInstitutional Global Convertibles, im Interview.

Wie haben Sie die Marktentwicklungen 2018 bisher erlebt?

Nach dem Einbruch Anfang Februar blieb die realisierte Volatilität auf erhöhten Niveaus. Eine allgemeine Risikoaversion machte sich breit, die auch die Wandelanleihen zu spüren bekamen. Während der MSCI World im Abverkauf Anfang Februar rund sieben Prozent verlor, konnte sich der globale Wandelanleihemarkt mit einem Minus von 3,2 Prozent gut behaupten. Aktuell sind beide Märkte wieder leicht im Plus. Durch ihr konvexes Profil partizipieren Wandelanleihen, die die Sicherheit von Anleihen mit dem Renditepotenzial von Aktien kombinieren, mittelfristig deutlich stärker an Aufschwüngen, als sie in Abschwüngen verlieren. In steigenden Aktienmärkten können sie durch die integrierte Kaufoption profitieren. Bei stark fallenden Börsen bieten sie durch ihren Anleihecharakter eine Art Schutzfunktion. Genau die hat sich im Februar auch kurzfristig bewährt.

Wie beurteilen Sie das aktuelle Bewertungsniveau der Wandelanleihen? Und als wie fortgeschritten würden Sie den aktuellen Zyklus beurteilen?

Weltweit befinden wir uns auf einem fairen bis günstigen Bewertungsniveau für Wandelanleihen. Aus regionaler Sicht sind derzeit insbesondere Japan und die restlichen asiatischen Wandelanleihemärkte ...

