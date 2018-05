Nach ihrem Foto mit dem türkischen Präsidenten stehen Özil und Gündogan unter Beschuss. Auch die Kanzlerin gibt sich zurückhaltend kritisch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich über ihren Sprecher kritisch zu dem Treffen der beiden Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert. Es sei eine Situation gewesen, "die Fragen aufwarf und zu Missverständnissen einlud", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin. Als Nationalspieler hätten die beiden Vorbildfunktion.

Seibert begrüßte, dass die beiden Fußballer sich inzwischen zu dem Vorfall erklärt hätten. Er sei sicher, dass der DFB das Thema noch einmal ansprechen werde.

Özil und Gündogan hatten dem türkischen Präsidenten Erdogan bei einem Termin in London Trikots ihrer Vereine überreicht. Die von Erdogans Partei veröffentlichten Bilder hatten harsche Kritik ausgelöst, da die Spieler mit dem Auftritt Wahlkampf-Hilfe für den umstrittenen Politiker geleistet hätten. Zu der Frage, ob auch die Kanzlerin das so interpretiere, antwortete Seibert nicht.

Die gerade frisch für den vorläufigen WM-Kader nominierten deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan stehen unter Beschuss - diesmal nicht auf dem Spielfeld. Welche Wirkung hat es, wenn die Sportpromis mit türkischen Wurzeln freundlich lächelnd neben dem wahlkämpfenden türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan posieren, ihm handsignierte Trikots überreichen? Wie kommt das bei der ohnehin in Erdogan-Befürworter und -Gegner gespaltenen türkischen Community in Deutschland an und was sagt das über die Integration?

Die über die sozialen Medien in Windeseile verbreiteten Bilder haben Empörung auf allen Seiten ausgelöst. Da hilft es kaum, dass Gündogan beteuert, die Fotos in einem Londoner Hotel seien kein politisches Statement. Nicht sehr glaubhaft, finden viele - so auch der deutsch-türkische Journalist Hüseyin Topel: "Das ist eine deutliche Positionierung ...

