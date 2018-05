San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NetSpeed Systems

(http://netspeedsystems.com/), Inc. hat heute bekannt gegeben, dass

sein Interconnect IP-Portfolio jetzt nach der Norm IEC 61508 für

funktionale Sicherheit zertifiziert ist. Die SGS-TÜV Saar GmbH, ein

unabhängiger akkreditierter Gutachter, hat das IP gemäß IEC 61508

Safety Integrity Level 3 (SIL3) geprüft und abgenommen, der

höchstmöglichen Stufe für eine nur-IP-Komponente. NetSpeeds

vorzertifiziertes Interconnect IP für funktionale Sicherheit hilft

den Kunden, Zeit bei der Entwicklung und Zertifizierung ihrer

sicherheitskritischen Anwendungen zu sparen.



Funktionale Sicherheit (FuSi) wird in Industrie-,

Fabrikautomations- und sicherheitskritischen Flugsystemen immer

wichtiger, wobei der Schwerpunkt auf ausfallsicheren SoC-Modi liegt.

Die IEC 61508-Zertifizierung gilt als der Goldstandard für

elektrische/elektronische/programmierbare sicherheitsbezogene

Systeme.



"Die IEC 61508-Norm ist der Grundstein für die Entwicklung

sicherer Lösungen für industrielle und andere sicherheitsrelevante

Märkte", erklärt Wolfgang Ruf, Chef des Bereichs Funktionale

Sicherheit - Halbleiter bei der SGS-TÜV Saar GmbH. "Das IP von

NetSpeed wurde einem rigorosen Prozess unterzogen und konnte

erfolgreich demonstrieren, dass seine Produkte den strengen

Anforderungen für die Zertifizierung gerecht werden".



Eine IEC 61508-Ableitung, die Norm ISO 26262, findet als Standard

für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie breite

Anwendung. NetSpeed, das bereits die ISO 26262 ASIL

D-Ready-Zertifizierung für seine Cache-kohärente Verbindungslösung

bekanntgeben hat, ist nun einer der ersten IP-Anbieter, der beide

Standards, nämlich ISO 26262 und IEC 61508 erfüllt.



"Wir bei NetSpeed sind stets bestrebt, unseren Kunden die

fortschrittlichsten Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen

anzubieten", sagt Sundari Mitra, CEO von NetSpeed. "Die

Zertifizierung validiert unseren Prozess, unsere Technologie, und

unser Engagement".



Informationen zu NetSpeed Systems



NetSpeed schafft die System-on-Chip (SoC)-Anwendungen der nächsten

Generation, die die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren

und uns mit der Welt vernetzen, neu gestalten. Hardwareentwickler,

die Cache-Kohärenzlösungen suchen, um ihre Ideen in Silizium zu

realisieren, SoC-Designer auf der Suche nach einem leistungsfähigen

und effizienten Interconnect, Sicherheitsmanager, die Lösungen zum

Aufbau belastbarer, fehlertoleranter Systeme wollen - NetSpeed hält

für jeden eine Lösung bereit. Erfahren Sie mehr darüber, wie NetSpeed

die Leistungsstärke der Künstlichen Intelligenz in SoC-Design und

-Architektur einbringt: www.netspeedsystems.com.



