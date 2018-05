Nicht immer und überall verdienen Frauen weniger als Männer. Ausgerechnet im Teilzeitbereich, der für einen guten Teil des Gender Pay Gap verantwortlich ist, haben Frauen die Chance, mehr zu verdienen.

Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gehört zu den großen Ärgernissen unserer Zeit: Die einen zweifeln ihn an, die anderen halten ihn für einen Skandal. Am Ende steht Jahr für Jahr eine Zahl, die sich zumindest in Deutschland partout nicht nennenswert ändert: Männer verdienen insgesamt rund 22 Prozent mehr als Frauen. Einer der Gründe ist, dass 47 Prozent der Frauen in Deutschland nur in Teilzeit gegen Lohn arbeiten und den anderen Teil mit unbezahlter Care-Arbeit ausfüllen. Entsprechend verdienen sie weniger.

Diese Verteilung von Arbeit und Lohn zementiert sich vor allem bei Paaren mit Kindern. Nach einer gewissen Zeit sind die Karrierechancen für die teilzeitarbeitende Frau geschrumpft, ihr Mann ist aufgestiegen, der Zustand zementiert sich. Die Rede ist von der sogenannten Teilzeitfalle.

Nun spuckt die vierteljährliche Arbeitnehmerverdienst-Studie des Bundesamts für Statistik endlich einige für Frauen erfreuliche Zahlen aus - das Jobportal Adzuna hat aus den Tabellen einen Vergleich der Bruttoteilzeitgehälter zwischen Männern und Frauen extrahiert. Ergebnis: Es gibt tatsächlich Berufe, in denen sich eine Teilzeittätigkeit für Frauen lohnt, weil sie dann mehr verdienen als Männer mit reduzierter Stundenzahl. Aus der vermeintlichen Falle wird ein Vorteil, der Gender Pay Gap dreht sich um.

Zugegeben, von einem umgekehrten Lohnunterschied zu sprechen, ist eigentlich vermessen. Lediglich in drei Branchen haben teilzeitarbeitende Frauen mehr in der Lohntüte als ihre teilzeitarbeitenden männlichen Kollegen: In Verkehr und Lagerei ergibt sich ein Vorteil von 4,4 Prozent. Frauen verdienen hier bei 26 Wochenstunden durchschnittlich 2000 Euro brutto, Männer dagegen 1913 Euro. Im Baugewerbe haben Frauen mit 1842 Euro gegenüber 1777 Euro ihrer Kollegen einen Vorteil von 3,5 Prozent. Und im Gastgewerbe besteht ein kleiner Vorsprung von 2,7 Prozentpunkten mit 1313 Euro brutto versus 1277 Euro.

Man muss hier ironisch anmerken: Die beiden erstgenannten gelten nicht typischerweise als frauendominierte Branchen. Und die geringen Vorsprünge beim Gehalt in den drei Sparten stehen in der Destatis-Tabelle 21 Branchen gegenüber, in denen auch bei Teilzeitgehalt die Männer mehr verdienen.

