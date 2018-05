Bordeaux, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Eine kabellose Ladefunktion ist jetzt in allen brandneuen Smartphones integriert, was zu weniger Kabeln führt. Dies hat IPAN IPAN dazu veranlasst, diese Technologie mit einem neuen Ansatz zu übernehmen, der es den Verbrauchern ermöglicht, ein Telefon aufzuladen, indem es auf einen Tisch mit innovativer induktiver Aufladung gelegt wird.



IPAN IPAN ist aufgrund seiner Portabilität bei den Nutzern sehr beliebt und glaubt, dass diese Technologie so wichtig ist wie WiFi in öffentlichen Bereichen. Das Aufladen eines Smartphones auf einem Terrassentisch wird jetzt selbstverständlich.



SM France, ein weltweit führender Hersteller von Außentischplatten, und IPAN IPAN, ein Pionier im Bereich der drahtlosen Ladetechnologien, haben gemeinsam eine neue Generation von Tischen entwickelt, die das Aufladen von Mobiltelefonen ermöglichen. Bei diesem Joint Venture wird die Technologie der kabellosen Aufladung in den Produktionsstätten durch ein patentiertes Verfahren integriert, um deren Integration sicherzustellen.



Nach IPAN IPAN ist das Ergebnis attraktiv und bietet eine klare Linienführung. SM France und IPAN IPAN haben zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Technologie kaum wahrnehmbar ist, mit Ausnahme eines integrierten Aufklebers, der auf subtile Weise den Ladepunkt anzeigt.



Durch diesen innovativen Integrationsprozess behält die Tischplatte die Eigenschaften bei, für die sich SM France seit 30 Jahren einen Namen gemacht hat:



- Eine völlig glatte Tischplatte



- Fest und undurchlässig



- Haltbare Materialien und Farben



- Hohe Beständigkeit gegen Sonne, Feuchtigkeit und starke Klimaschwankungen



- Einfache Pflege mit hygienischen Materialien



Die SM France-Tische sind außerdem mit zwei USB-Anschlüssen für Telefone ausgestattet, die mit dem kabellosen Aufladen nicht kompatibel sind. Der Tisch ist mit einem vollständig wasserdichten integrierten Akku ausgestattet, verfügt über eine Kapazität von 15 A/h und bietet eine Autonomie von etwa 8 Tagen. Der Akku ist gegen Diebstahl gesichert und kann dank eines speziellen Schlüssels, der mit dem Tisch mitgeliefert wird, einfach entnommen werden. Mit mehr als 350 verfügbaren Modellen wird diese neue Tischgeneration Terrassen und Geschäftsbereiche revolutionieren.



Über IPAN IPAN



IPAN IPAN (http://www.ipanipan.com) ist ein führendes französisches Unternehmen, das sich auf kabellose Ladelösungen spezialisiert hat und nach Spitzenleistungen in professionellen Möbelmärkten strebt. Seit mehr als 7 Jahren ist das Unternehmen aktives Mitglied des Wireless Power Consortium.



Über SM France



SM France (http://www.sm-france.com) hat sich seit 30 Jahren leidenschaftlich mit der Herstellung von Tischplatten aus geformtem Laminat beschäftigt. Die Marke SM France ist weltweit für ihre große Auswahl an Qualitätsprodukten bekannt. Mit dem Aufbau einer hochwertigen Marktnische und ständig erneuerten Designprodukten verwendet SM France 100 % recyceltes Holz im Produktionsprozess.







